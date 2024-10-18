Реакция Широкова на проблемы Черчесова в сборной Казахстана

Роман Широков оценил языковой скандал с участием Станислава Черчесова и результаты сборной Казахстана под его руководством.

На пресс-конференции Черчесову задали вопрос на казахском языке.

Он ответил журналисту: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

Казахстанская федерация футбола объяснила, что тренер пошутил, поскольку представитель СМИ был в футболке «ПСЖ».

Позднее его оштрафовали почти на 150 тысяч рублей за нарушение этического регламента.

– Как вам скандал с Черчесовым в Казахстане?

– Надо же понимать, куда ты идешь работать, наверное. Вот Слава Буцаев пришел в «Барыс», но он себе такого не позволяет, чтобы над национальным языком шутить.

И еще ситуация накладывается на результат. Я не очень слежу за сборной Казахстана, но понимаю, что она выступает не совсем удачно. Поэтому у местных возникает раздражение.

Тут надо быть более дипломатичным. По крайней мере, Черчесову точно надо это делать. Ты в чужой стране как на минном поле. И не все были довольны его приглашением, особенно местная публика.

Предыдущий главный тренер добивался хорошего результата. А тут пришел, как считается, более статусный человек, от которого ждали более хорошего результата. Но в итоге – неудовлетворенность от результата.