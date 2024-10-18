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    • Реакция Широкова на проблемы Черчесова в сборной Казахстана

    Реакция Широкова на проблемы Черчесова в сборной Казахстана

    Роман Широков оценил языковой скандал с участием Станислава Черчесова и результаты сборной Казахстана под его руководством.

    • На пресс-конференции Черчесову задали вопрос на казахском языке.
    • Он ответил журналисту: «Ты по-французски сейчас говоришь?»
    • Казахстанская федерация футбола объяснила, что тренер пошутил, поскольку представитель СМИ был в футболке «ПСЖ».
    • Позднее его оштрафовали почти на 150 тысяч рублей за нарушение этического регламента.

    – Как вам скандал с Черчесовым в Казахстане?

    – Надо же понимать, куда ты идешь работать, наверное. Вот Слава Буцаев пришел в «Барыс», но он себе такого не позволяет, чтобы над национальным языком шутить.

    И еще ситуация накладывается на результат. Я не очень слежу за сборной Казахстана, но понимаю, что она выступает не совсем удачно. Поэтому у местных возникает раздражение.

    Тут надо быть более дипломатичным. По крайней мере, Черчесову точно надо это делать. Ты в чужой стране как на минном поле. И не все были довольны его приглашением, особенно местная публика.

    Предыдущий главный тренер добивался хорошего результата. А тут пришел, как считается, более статусный человек, от которого ждали более хорошего результата. Но в итоге – неудовлетворенность от результата.

    • Российского специалиста назначили 3 июня.
    • Под его руководством команда проиграла 3 из 4 матчей при одной ничьей.
    • При этом казахстанцы не забили ни одного гола в 4 турах Лиги наций.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:16
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1729258333
    ..."По этому у местных возникает раздражение". Сказал бы проще - аборигены возникли)...
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    DOCTOR PENALTY
    1729258823
    Ждём назначения Широкова главным тренером сборной Казахстана. )
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    Интерес
    1729260013
    Хорошо тебе,Рома,рассуждать,ты ведь дома чуть что не так-сразу в глаз! И без последствий. А тут мЧудак в форме исторического врага гутарит на непонятной мове,требуя ответа и хитро щуря глазки...Закипишь тут! Стас ещё был сдержан.
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    Spartak_forv@
    1729261261
    Уж если Роман,не отличавшимся ранее тонкостями,высказался подобным образом,то ясно-в мире что-то меняется)
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    TIMOTHY
    1729262219
    Черчесов болван
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