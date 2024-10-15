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    Черчесов стал фигурантом языкового скандала в Казахстане

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов подвергся критике за общение с журналистом.

    После поражения от Словении (0:1) в Лиге наций российский специалист дал некорректный ответ представителю СМИ, задававшему вопрос на казахском языке.

    «Ты по-французски сейчас говоришь?» – сказал Черчесов журналисту.

    Слова тренера позднее объяcнила Казахстанская федерация футбола (КФФ).

    «Этот вопрос был задан казахстанским журналистом Бегасылом Сейтхановым, который на тот момент был в футболке французского клуба «ПСЖ» на пресс-конференции, и главный тренер ответил на него с долей юмора.

    Заявляем, что Станислав Черчесов относится с большим уважением к казахскому языку и культуре нашей страны, а также активно изучает казахский язык», – заявили в КФФ.

    • Черчесова назначили 3 июня.
    • Под его руководством команда проиграла 3 из 4 матчей при одной ничьей.
    • При этом казахстанцы не забили ни одного гола в 4 турах Лиги наций.

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    Источник: Nur.kz

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    Сегодня, 16:29
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    Комментарии (1)
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    Spartak_forv@
    1729000209
    Черкесов журналисту:ну ты француз,бом-бом)
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