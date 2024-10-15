Черчесов стал фигурантом языкового скандала в Казахстане

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов подвергся критике за общение с журналистом.

После поражения от Словении (0:1) в Лиге наций российский специалист дал некорректный ответ представителю СМИ, задававшему вопрос на казахском языке.

«Ты по-французски сейчас говоришь?» – сказал Черчесов журналисту.

Слова тренера позднее объяcнила Казахстанская федерация футбола (КФФ).

«Этот вопрос был задан казахстанским журналистом Бегасылом Сейтхановым, который на тот момент был в футболке французского клуба «ПСЖ» на пресс-конференции, и главный тренер ответил на него с долей юмора.

Заявляем, что Станислав Черчесов относится с большим уважением к казахскому языку и культуре нашей страны, а также активно изучает казахский язык», – заявили в КФФ.