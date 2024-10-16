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    • Назван размер штрафа для Черчесова за шутку о казахском языке

    Назван размер штрафа для Черчесова за шутку о казахском языке

    Федерация футбола Казахстана раскрыла, на какую сумму оштрафовали главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова.

    • На пресс-конференции российскому специалисту задали вопрос на казахском языке.
    • Черчесов ответил журналисту: «Ты по-французски сейчас говоришь?»
    • Казахстанская федерация футбола объяснила, что тренер пошутил, поскольку представитель СМИ был в футболке «ПСЖ».

    «Штраф наложен в рамках этического регламента. Он составил 200 МРП – месячный расчетный показатель – 738 400 тенге [почти 150 тысяч российских рублей]», – сообщили в КФФ.

    • Черчесова назначили в сборную Казахстана 3 июня.
    • Под его руководством команда проиграла 3 из 4 матчей при одной ничьей.
    • При этом казахстанцы не забили ни одного гола в 4 турах Лиги наций.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:18
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ...уефан
    1729094018
    ...Стас, общайся с этими писарчуками на осетинском. Представляю при этом их рожи и круглые глаза!)...
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    The only one
    1729094152
    ну совсем нет никакого национализма...
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    Интерес
    1729095366
    Беги,австрияк,беги...
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    Anton01011969
    1729095562
    И чего Стас попёрся в Казахстан? Они юмора совсем не понимают!!! Беги оттуда, беги!!!
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    bset
    1729096659
    Ну то что он быдло, никто тут не удивлен. Это не шутка была. Это в духе "Вы обязаны со мной по-русски говорить"
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