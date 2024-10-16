Назван размер штрафа для Черчесова за шутку о казахском языке

Федерация футбола Казахстана раскрыла, на какую сумму оштрафовали главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова.
- На пресс-конференции российскому специалисту задали вопрос на казахском языке.
- Черчесов ответил журналисту: «Ты по-французски сейчас говоришь?»
- Казахстанская федерация футбола объяснила, что тренер пошутил, поскольку представитель СМИ был в футболке «ПСЖ».
«Штраф наложен в рамках этического регламента. Он составил 200 МРП – месячный расчетный показатель – 738 400 тенге [почти 150 тысяч российских рублей]», – сообщили в КФФ.
- Черчесова назначили в сборную Казахстана 3 июня.
- Под его руководством команда проиграла 3 из 4 матчей при одной ничьей.
- При этом казахстанцы не забили ни одного гола в 4 турах Лиги наций.