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    • Стало известно наказание Черчесова по итогам языкового скандала

    Стало известно наказание Черчесова по итогам языкового скандала

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов будет наказан а шутку о казахском языке.

    • На пресс-конференции российскому специалисту задали вопрос на казахском языке.
    • Черчесов ответил журналисту: «Ты по-французски сейчас говоришь?»
    • Казахстанская федерация футбола объяснила, что тренер пошутил, поскольку представитель СМИ был в футболке «ПСЖ».

    «Есть ошибки, мы только вчера об этом говорили с журналистами. Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка.

    Мы провели с ним беседу, работу. Ему выставлен штраф», – сообщил президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов.

    • Черчесова назначили в сборную Казахстана 3 июня.
    • Под его руководством команда проиграла 3 из 4 матчей при одной ничьей.
    • При этом казахстанцы не забили ни одного гола в 4 турах Лиги наций.

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    Источник: Baige News

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    Сегодня, 16:43
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    Комментарии (5)
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    Spartak_forv@
    1729087820
    Черчесов переборщил с юмором,факт.А журналисты специально на ровном месте провоцируют
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    BRO_football
    1729087991
    Правильно! Перед увольнением надо бы денег содрать с Черчесова.
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    DOCTOR PENALTY
    1729089167
    Организованная травля. Черчесову есть смысл заплатить штраф заявлением на увольнение.
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    fakeid
    1729089306
    быдло он самое натуральное. приспособленец, как единорос. и хер бы его выгнали из сборной, но тогда уже ничего другого не оставалось после провального евро. в кремлях услышали настроение масс, пришлось гнать после лютого позора, 4 место в группе, 2 разгромных поражения. ну зато у самих финнов выиграли с фантастическим счётом 1:0, да и то дома.
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    Каратель помойников
    1729090306
    25 баранов и холодильник "Бирюса"))) а по факту если этот козлопас так печется обо всем казахском,какого куя он майку ПСЖ напялил,а не Кайрата?
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