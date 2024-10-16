Стало известно наказание Черчесова по итогам языкового скандала

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов будет наказан а шутку о казахском языке.
- На пресс-конференции российскому специалисту задали вопрос на казахском языке.
- Черчесов ответил журналисту: «Ты по-французски сейчас говоришь?»
- Казахстанская федерация футбола объяснила, что тренер пошутил, поскольку представитель СМИ был в футболке «ПСЖ».
«Есть ошибки, мы только вчера об этом говорили с журналистами. Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка.
Мы провели с ним беседу, работу. Ему выставлен штраф», – сообщил президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов.
- Черчесова назначили в сборную Казахстана 3 июня.
- Под его руководством команда проиграла 3 из 4 матчей при одной ничьей.
- При этом казахстанцы не забили ни одного гола в 4 турах Лиги наций.