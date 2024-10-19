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    Черчесов – о провокации в Казахстане: «Я был не прав»

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о нашумевшем эпизоде на пресс-конференции.

    • На пресс-конференции Черчесову задали вопрос на казахском языке. Он ответил журналисту: «Ты по-французски сейчас говоришь?»
    • Казахстанская федерация футбола объяснила, что тренер пошутил, поскольку представитель СМИ был в футболке «ПСЖ».
    • Позднее его оштрафовали почти на 150 тысяч рублей за нарушение этического регламента.

    «Каждый раз, когда говорю публично, знаю, что имею в виду. И если мою шутку не поняли, значит, был не прав», – сказал Черчесов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (5)
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    R_a_i_n
    1729323671
    Мне интересно, журналист который вопрос задавал знает русский или нет. Если знает, то это осознанная провокация.
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    FWSPM
    1729325140
    С лысым провели беседу теперь до нового года будет извиняться пока не выгонят пинком под зад
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    Spartak_forv@
    1729326156
    -Кто не прав? -Журналист-ответил Черчесов
    Ответить
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