Черчесов – о провокации в Казахстане: «Я был не прав»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о нашумевшем эпизоде на пресс-конференции.

На пресс-конференции Черчесову задали вопрос на казахском языке. Он ответил журналисту: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

Казахстанская федерация футбола объяснила, что тренер пошутил, поскольку представитель СМИ был в футболке «ПСЖ».

Позднее его оштрафовали почти на 150 тысяч рублей за нарушение этического регламента.

«Каждый раз, когда говорю публично, знаю, что имею в виду. И если мою шутку не поняли, значит, был не прав», – сказал Черчесов.