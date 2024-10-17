Аршавин прокомментировал скандал вокруг Черчесова в Казахстане

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о языковом скандале вокруг главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

На пресс-конференции Черчесову задали вопрос на казахском языке. Он ответил журналисту: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

Казахстанская федерация футбола объяснила, что тренер пошутил, поскольку представитель СМИ был в футболке «ПСЖ».

Позднее его оштрафовали почти на 150 тысяч рублей за нарушение этического регламента.

– Вы долго играли в Казахстане. Сейчас раскручивается скандал со Станиславом Черчесовым. По вашим ощущениям, казахи трепетно относятся к своей культуре и языку, потому что наказание Черчесова было довольно жесткое?

– Любая страна и национальность трепетно относится к своей истории, культуре и так далее. Казахи не исключение.

– Шутка Черчесова была неуместной?

– Я же не видел, как это выглядело. Но по тому, как это было написано [в новости], меня бы это не обидело, мне вообще всe равно.

– Как вам юмор тренера?

– Вы знаете Станислава Саламыча, просто он такой человек, надо принимать его таким, какой он есть.

– Вам смешно?

– Какие‑то (шутки) смешные, какие‑то нет.