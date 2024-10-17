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    • Аршавин прокомментировал скандал вокруг Черчесова в Казахстане

    Аршавин прокомментировал скандал вокруг Черчесова в Казахстане

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказался о языковом скандале вокруг главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

    • На пресс-конференции Черчесову задали вопрос на казахском языке. Он ответил журналисту: «Ты по-французски сейчас говоришь?»
    • Казахстанская федерация футбола объяснила, что тренер пошутил, поскольку представитель СМИ был в футболке «ПСЖ».
    • Позднее его оштрафовали почти на 150 тысяч рублей за нарушение этического регламента.

    – Вы долго играли в Казахстане. Сейчас раскручивается скандал со Станиславом Черчесовым. По вашим ощущениям, казахи трепетно относятся к своей культуре и языку, потому что наказание Черчесова было довольно жесткое?

    – Любая страна и национальность трепетно относится к своей истории, культуре и так далее. Казахи не исключение.

    – Шутка Черчесова была неуместной?

    – Я же не видел, как это выглядело. Но по тому, как это было написано [в новости], меня бы это не обидело, мне вообще всe равно.

    – Как вам юмор тренера?

    – Вы знаете Станислава Саламыча, просто он такой человек, надо принимать его таким, какой он есть.

    – Вам смешно?

    – Какие‑то (шутки) смешные, какие‑то нет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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