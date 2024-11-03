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  • «Тобол» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

«Тобол» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

3 ноября 2024, 14:50
Тобол
03.11.2024, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Астана
51' И. Иванович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
92
Стас Покатилов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
8
Давид Энен
ЛВ
20
Еркин Тапалов
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
6
Эссьен Эдедем
ОП
17
Ислам Чесноков
ПВ
11
Игор Иванович
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
28
Усман Камара
ЛВ
11
Ян Вороговский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
7
Назми Грипши
АП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Тобол
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
25
Роман Божко
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
19
Руй Кошта
ЦФ
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
7
Исламбек Куат
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
20
Ннамди Аханону
ЦФ
4-3-3
92
Покатилов
3
Асранкулов
5
Габараев
5
Ндиайе
45
Миладинович
20
Тапалов
11
Эль-Мессауди
6
Эдедем
8
Энен
17
Чесноков
11
Иванович
4-2-3-1
93
Чондрич
5
Казуколовас
3
Калайца
2
Бартолец
55
Аманович
11
Вороговский
10
Томасов
7
Эбонг
7
Грипши
28
Камара
81
Каримов
11
Иванович
17
Зуев
17
Зуев
11
Иванович
8
Энен
19
Кошта
19
Кошта
8
Энен
7
Грипши
10
Астанов
10
Астанов
7
Грипши
11
Вороговский
72
Басманов
72
Басманов
11
Вороговский
81
Каримов
20
Аханону
20
Аханону
81
Каримов
Остались в запасе
Тобол
Астана
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
25
Роман Божко
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
7
Исламбек Куат
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
25
Роман Божко
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
7
Исламбек Куат
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Тобол - Астана
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Астаны», 25-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Астана»

«Тобол» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Астана Тобол
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