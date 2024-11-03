03.11.2024, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Тобол
Тобол
4-3-3
92
Покатилов
3
Асранкулов
5
Габараев
5
Ндиайе
45
Миладинович
20
Тапалов
11
Эль-Мессауди
6
Эдедем
8
Энен
17
Чесноков
11
Иванович
4-2-3-1
93
Чондрич
5
Казуколовас
3
Калайца
2
Бартолец
55
Аманович
11
Вороговский
10
Томасов
7
Эбонг
7
Грипши
28
Камара
81
Каримов
11
Иванович
17
Зуев
17
Зуев
11
Иванович
8
Энен
19
Кошта
19
Кошта
8
Энен
7
Грипши
10
Астанов
10
Астанов
7
Грипши
11
Вороговский
72
Басманов
72
Басманов
11
Вороговский
81
Каримов
20
Аханону
20
Аханону
81
Каримов
Остались в запасе
Тобол
Астана
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
25
Роман Божко
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Главный тренер
Милич Чурчич
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
7
Исламбек Куат
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
1
Султан Бусурманов
ВР
35
Юрий Мелихов
ВР
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
25
Роман Божко
ЦЗ
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
7
Исламбек Куат
ОП
24
Барнс Осеи
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Тобол - Астана
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Тобол» против «Астаны», 25-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тобол» – «Астана»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»