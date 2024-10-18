Ловчев: «Черчесова спровоцировали – оштрафовать надо Казахстанскую федерацию футбола»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поделился мнением о языковом скандале с участием главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

На пресс-конференции Черчесову задали вопрос на казахском языке.

Он ответил журналисту: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

Казахстанская федерация футбола объяснила, что тренер пошутил, поскольку представитель СМИ был в футболке «ПСЖ».

Позднее его оштрафовали почти на 150 тысяч рублей за нарушение этического регламента.

«Это провокация, Черчесова же не предупредили, что будут говорить по‑казахски. Прав Черчесов в своем поведении. Федерацию надо оштрафовать за то, что они не посадили с ним переводчика.

В России перед чемпионатом мира кому только Черчесов ни проигрывал, а потом все орали и кричали. Нога одного человека сделала нас счастливыми. Стас, ты на правильном пути!» – считает Ловчев.