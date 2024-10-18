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    • Ловчев: «Черчесова спровоцировали – оштрафовать надо Казахстанскую федерацию футбола»

    Ловчев: «Черчесова спровоцировали – оштрафовать надо Казахстанскую федерацию футбола»

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поделился мнением о языковом скандале с участием главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

    • На пресс-конференции Черчесову задали вопрос на казахском языке.
    • Он ответил журналисту: «Ты по-французски сейчас говоришь?»
    • Казахстанская федерация футбола объяснила, что тренер пошутил, поскольку представитель СМИ был в футболке «ПСЖ».
    • Позднее его оштрафовали почти на 150 тысяч рублей за нарушение этического регламента.

    «Это провокация, Черчесова же не предупредили, что будут говорить по‑казахски. Прав Черчесов в своем поведении. Федерацию надо оштрафовать за то, что они не посадили с ним переводчика.

    В России перед чемпионатом мира кому только Черчесов ни проигрывал, а потом все орали и кричали. Нога одного человека сделала нас счастливыми. Стас, ты на правильном пути!» – считает Ловчев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:45
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    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    TIMOTHY
    1729270960
    Официальное лицо не поддается провокациям
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