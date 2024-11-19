Адиев – о задевших его словах Черчесова: «Переговорю со Станиславом Саламовичем и узнаю, что он имел в виду»

Экс-тренеру сборной Казахстана Магомеду Адиеву не понравились слова Станислава Черчесова.
- «До меня сборная была бесхозна», – заявил российский специалист после поражения 0:5 от Норвегии.
- Сборная Казахстана под руководством Черчесова проиграла 5 из 6 матчей при одной ничьей, общий счет – 0:15.
- При нем команда установила антирекорд Лиги наций.
«Мне нужно переговорить со Станиславом Саламовичем, чтобы узнать, что он имел в виду. Зная его, не думаю, что он вкладывал в свои слова неуважение ко мне или к кому‑либо ещe. Сегодня мы с ним обсудим эту ситуацию», – сказал Черчесов.
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