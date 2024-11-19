Адиев – о задевших его словах Черчесова: «Переговорю со Станиславом Саламовичем и узнаю, что он имел в виду»

Экс-тренеру сборной Казахстана Магомеду Адиеву не понравились слова Станислава Черчесова.

«До меня сборная была бесхозна», – заявил российский специалист после поражения 0:5 от Норвегии.

Сборная Казахстана под руководством Черчесова проиграла 5 из 6 матчей при одной ничьей, общий счет – 0:15.

При нем команда установила антирекорд Лиги наций.

«Мне нужно переговорить со Станиславом Саламовичем, чтобы узнать, что он имел в виду. Зная его, не думаю, что он вкладывал в свои слова неуважение ко мне или к кому‑либо ещe. Сегодня мы с ним обсудим эту ситуацию», – сказал Черчесов.

Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE