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    • Министр спорта Казахстана прокомментировал скандал вокруг Черчесова: «Шутка тренера оказалась неудачной»

    Министр спорта Казахстана прокомментировал скандал вокруг Черчесова: «Шутка тренера оказалась неудачной»

    Ербол Мырзабосынов, министр спорта и туризма Казахастана, высказался о языковом скандале вокруг главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

    • На пресс-конференции Черчесову задали вопрос на казахском языке. Он ответил журналисту: «Ты по-французски сейчас говоришь?»
    • Казахстанская федерация футбола объяснила, что тренер пошутил, поскольку представитель СМИ был в футболке «ПСЖ».
    • Позднее его оштрафовали почти на 150 тысяч рублей за нарушение этического регламента.

    «Конечно, шутка Станислава Черчесова про «французский язык» оказалась неудачной. Это прекрасно понимают как в федерации футбола Казахстана, так и сам тренер.

    Однако задача Черчесова – вывести нашу сборную на новый уровень. И давайте оценивать его прежде всего по работе.

    Мы всегда были гостеприимным, доброжелательным и терпимым народом. Именно эти качества делают нас сильнее. Поэтому я призываю не нагнетать ситуацию и проявить присущее нам великодушие и благодушие.

    Давайте покажем, что мы являемся мудрым, толерантным и цивилизованным обществом, способным решать любые вопросы с пониманием и спокойствием.

    Станислав Черчесов – известный профессионал с международным опытом и 20‑летней карьерой в футболе. Я надеюсь, что он оправдает доверие казахстанских болельщиков и выведет сборную из этой непростой ситуации на новый уровень.

    Мы одна футбольная семья, и давайте поддержим друг друга», – написал министр в соцсети.

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    Источник: «Бомбардир»

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