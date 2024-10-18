Министр спорта Казахстана прокомментировал скандал вокруг Черчесова: «Шутка тренера оказалась неудачной»

Ербол Мырзабосынов, министр спорта и туризма Казахастана, высказался о языковом скандале вокруг главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

На пресс-конференции Черчесову задали вопрос на казахском языке. Он ответил журналисту: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

Казахстанская федерация футбола объяснила, что тренер пошутил, поскольку представитель СМИ был в футболке «ПСЖ».

Позднее его оштрафовали почти на 150 тысяч рублей за нарушение этического регламента.

«Конечно, шутка Станислава Черчесова про «французский язык» оказалась неудачной. Это прекрасно понимают как в федерации футбола Казахстана, так и сам тренер.

Однако задача Черчесова – вывести нашу сборную на новый уровень. И давайте оценивать его прежде всего по работе.

Мы всегда были гостеприимным, доброжелательным и терпимым народом. Именно эти качества делают нас сильнее. Поэтому я призываю не нагнетать ситуацию и проявить присущее нам великодушие и благодушие.

Давайте покажем, что мы являемся мудрым, толерантным и цивилизованным обществом, способным решать любые вопросы с пониманием и спокойствием.

Станислав Черчесов – известный профессионал с международным опытом и 20‑летней карьерой в футболе. Я надеюсь, что он оправдает доверие казахстанских болельщиков и выведет сборную из этой непростой ситуации на новый уровень.

Мы одна футбольная семья, и давайте поддержим друг друга», – написал министр в соцсети.