В Казахстане журналист неправильно произнес отчество Черчесова – реакция тренера

В Казахстане произошел любопытный момент со Станиславом Черчесовым. Один из журналистов неправильно произнес отчество главного тренера национальной команды на пресс-конференции. Российский специалист отреагировал.

– Станислав Салманович…

– Я тоже могу обидеться. Но все же в порядке, правда? Я – Саламович. По-русски – Приветович…

Ранее Черчесова оштрафовали за шутку о казахском языке.

У тренера ни одной победы во главе Казахстана в четырех матчах.

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