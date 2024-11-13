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    • В Казахстане журналист неправильно произнес отчество Черчесова – реакция тренера

    В Казахстане журналист неправильно произнес отчество Черчесова – реакция тренера

    В Казахстане произошел любопытный момент со Станиславом Черчесовым. Один из журналистов неправильно произнес отчество главного тренера национальной команды на пресс-конференции. Российский специалист отреагировал.

    – Станислав Салманович…

    – Я тоже могу обидеться. Но все же в порядке, правда? Я – Саламович. По-русски – Приветович…

    • Ранее Черчесова оштрафовали за шутку о казахском языке.
    • У тренера ни одной победы во главе Казахстана в четырех матчах.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (6)
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    BRO_football
    1731505268
    У нас как-то Путин тоже запутался и неправильно произнёс отчество Президента Казахстана Токаева Касым-Жомарт Кемелевича. И тоже как будто никто не заметил и не обиделся.
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    Spartak_forv@
    1731508407
    Я тебя,во-первых,приветович!
    Ответить
    Интерес
    1731508914
    Молодец.
    Ответить
    qwertyйцукен
    1731516751
    Советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал "СЭ" поведение форварда "Локомотива" Артема Дзюбы, который после матча 22-го тура РПЛ с "Зенитом" (1:2) отказался пожать руку главному тренеру зенитовцев Сергею Семаку. "Семаку повезло, что Дзюба не пожал ему руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал. Поэтому я советую всем не жать ему руку. Это уже не секрет. Вся страна знает об этом"
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