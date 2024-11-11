Вратарь «Кайрата» оценил вклад Кержакова в чемпионство «Кайрата»

Вадим Ульянов, голкипер «Кайрата», высказался о вкладе бывшего тренера команды Александра Кержакова в чемпионство, оформленное накануне.

«Безусловно, Александр Кержаков сыграл большую роль в чемпионстве «Кайрата». У нас за один чемпионат сменилось три тренера, каждый из которых внeс свою лепту в это чемпионство, поэтому нельзя выделить кого-то одного.

Я всем очень благодарен, это и их чемпионство тоже. Надеюсь, что Александр Анатольевич получит золотую медаль», – сказал Ульянов.

Кержаков покинул «Кайрат» в сентябре.

Помимо россиянина команду по ходу сезона возглавляли Кирилл Кекер и Рафаэль Уразбахтин.

Для «Кайрата» это 4-е чемпионство.

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