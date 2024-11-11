Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Вратарь «Кайрата» оценил вклад Кержакова в чемпионство «Кайрата»

    Вратарь «Кайрата» оценил вклад Кержакова в чемпионство «Кайрата»

    Вадим Ульянов, голкипер «Кайрата», высказался о вкладе бывшего тренера команды Александра Кержакова в чемпионство, оформленное накануне.

    «Безусловно, Александр Кержаков сыграл большую роль в чемпионстве «Кайрата». У нас за один чемпионат сменилось три тренера, каждый из которых внeс свою лепту в это чемпионство, поэтому нельзя выделить кого-то одного.

    Я всем очень благодарен, это и их чемпионство тоже. Надеюсь, что Александр Анатольевич получит золотую медаль», – сказал Ульянов.

    • Кержаков покинул «Кайрат» в сентябре.
    • Помимо россиянина команду по ходу сезона возглавляли Кирилл Кекер и Рафаэль Уразбахтин.
    • Для «Кайрата» это 4-е чемпионство.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Вьештица ответил, побьет ли Дзюба рекорд Кержакова 3
    Петржела перечислил игроков «Зенита», заслуживавших «Золотой мяч» 11
    Кержаков общался с клубами РПЛ по поводу тренерской работы 5
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:00
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    vvv123
    1731320359
    Саша много кого выручал, тот же НН, но его после этого всегда увольняли. К чему бы это?
    Ответить
    ss21
    1731323065
    Пусть идёт от низов, начнет с Кингиссепа. И играет в атаку.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 