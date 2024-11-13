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    • Черчесов ввел запретное слово для казахстанских журналистов

    Черчесов ввел запретное слово для казахстанских журналистов

    Главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова спросили про отставку президента федерации Адлета Барменкулова.

    «Наш президент (Барменкулов) провел хорошие 2.5 года и показывал результат. Я каждый день проводил с ним по шесть часов в одной машине. Знаю не только то, как он выглядит, но и то, какой человек он внутри. Знаю, как он работал, планировал и переживал за казахстанский футбол. Человек вкладывался максимально. Да, у него были ошибки. Однако что такое ошибка? Когда ты был неправ один раз, это просчет. Если же это повторилось, то это – ошибка в моем понимании. У нас всегда был диалог с ним.

    Мы не первый день в тренерской работе. Я никогда как маленький мальчик глупые вопросы не задаю. Человек сказал, что он уходит, и я это принимаю. Главное – качество принимаемых решений. Дело не во мне, а в КФФ. У меня с контракт с Казахстанской федерацией футбола, а не с Адлетом Назарбаевичем Барменкуловым.

    Правильно ответил на ваш вопрос? Если вы читаете мои интервью, я слово «если» вообще не произношу. «Если» подразумевает сомнения и неуверенность. Давайте уберем это слово. У нас завтра игра, мы делаем свое дело. Как уже говорил, я – мальчик взрослый. Дождемся назначения нового президента. Мы ко всему относимся спокойно», – сказал Черчесов.

    • Ранее Черчесова оштрафовали за шутку о казахском языке.
    • У тренера ни одной победы во главе Казахстана в 4 матчах.
    • Завтра, 14 ноября, Казахстан примет в Лиге наций Австрию Ральфа Рангника.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (1)
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    ...уефан
    1731520590
    ...о, как! Черчесов рулит). Похоже, яйца писарчуков уже в крепких вратарских руках...
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