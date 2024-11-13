Черчесов ввел запретное слово для казахстанских журналистов

Главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова спросили про отставку президента федерации Адлета Барменкулова.

«Наш президент (Барменкулов) провел хорошие 2.5 года и показывал результат. Я каждый день проводил с ним по шесть часов в одной машине. Знаю не только то, как он выглядит, но и то, какой человек он внутри. Знаю, как он работал, планировал и переживал за казахстанский футбол. Человек вкладывался максимально. Да, у него были ошибки. Однако что такое ошибка? Когда ты был неправ один раз, это просчет. Если же это повторилось, то это – ошибка в моем понимании. У нас всегда был диалог с ним.

Мы не первый день в тренерской работе. Я никогда как маленький мальчик глупые вопросы не задаю. Человек сказал, что он уходит, и я это принимаю. Главное – качество принимаемых решений. Дело не во мне, а в КФФ. У меня с контракт с Казахстанской федерацией футбола, а не с Адлетом Назарбаевичем Барменкуловым.

Правильно ответил на ваш вопрос? Если вы читаете мои интервью, я слово «если» вообще не произношу. «Если» подразумевает сомнения и неуверенность. Давайте уберем это слово. У нас завтра игра, мы делаем свое дело. Как уже говорил, я – мальчик взрослый. Дождемся назначения нового президента. Мы ко всему относимся спокойно», – сказал Черчесов.

Ранее Черчесова оштрафовали за шутку о казахском языке.

У тренера ни одной победы во главе Казахстана в 4 матчах.

Завтра, 14 ноября, Казахстан примет в Лиге наций Австрию Ральфа Рангника.

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