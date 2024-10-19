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    Казахстанский журналист оценил извинения Черчесова

    Казахстанский журналист Бегасыл Сейтханов прокомментировал языковой скандал с участием главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова.

    • На пресс-конференции Сейтханов задал Черчесову вопрос на казахском языке.
    • Он ответил журналисту: «Ты по-французски сейчас говоришь?»
    • Казахстанская федерация футбола объяснила, что тренер пошутил, поскольку представитель СМИ был в футболке «ПСЖ».
    • Позднее его оштрафовали почти на 150 тысяч рублей за нарушение этического регламента.
    • Черчесов признал, что он был не прав.

    «Я рад, как и все, если Станислав Черчесов понял свою ошибку. Но человека украшают его действия.

    Если в будущем он сможет оправдывать эти слова, показывать на деле, будет здорово», – сказал Сейтханов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (4)
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    The only one
    1729344563
    Большой "мудрый" хурал вылез из юрты и соизволил принять извинения Черчесова. Но, как положено сыну очередного "великого" народа, с соответствующими оговорками...
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    Каратель помойников
    1729344883
    Казахстанский журналист Бегасыл Сейтханов- звучит как проклятье)
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    bset
    1729349740
    Да какие там извинения? "Вы сами дураки, раз шутку не поняли"
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    Garrincha58
    1729351347
    зря он извинился
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