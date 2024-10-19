Казахстанский журналист оценил извинения Черчесова

Казахстанский журналист Бегасыл Сейтханов прокомментировал языковой скандал с участием главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова.

На пресс-конференции Сейтханов задал Черчесову вопрос на казахском языке.

Он ответил журналисту: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

Казахстанская федерация футбола объяснила, что тренер пошутил, поскольку представитель СМИ был в футболке «ПСЖ».

Позднее его оштрафовали почти на 150 тысяч рублей за нарушение этического регламента.

Черчесов признал, что он был не прав.

«Я рад, как и все, если Станислав Черчесов понял свою ошибку. Но человека украшают его действия.

Если в будущем он сможет оправдывать эти слова, показывать на деле, будет здорово», – сказал Сейтханов.