РФС сообщил дату жеребьевки 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России

Стали известны подробности жеребьевки четвертьфинальной стадии Пути регионов Фонбет Кубка России.

Она пройдет в пятницу, 1 ноября, в 16:30 мск. Транслировать ее будет телеканал «Матч Премьер». Гости эфира – Денис Глушаков и Тарас Бурлак.

«Клубы Пути регионов и Пути РПЛ будут распределены по двум корзинам. Слепым жребием из них будут поочередно отбираться шары, формируя четыре пары клубов на первом этапе 1/4 финала плей-офф нижней сетки турнира.

По регламенту FONBET Кубка России дома сыграют победители шестого отборочного раунда Пути регионов. Матчи пройдут 26–28 ноября.

Раунд пройдeт в два этапа. Команды, одержавшие победу в матчах первого этапа 1/4 финала плей-офф нижней сетки, выходят во второй этап. Там они встречаются с клубами, проигравшими в 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ», – объяснила пресс-служба РФС.

Список участников 1/4 финала Пути регионов выглядит так: