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Шалимов оценил работу комментаторов «Матч ТВ»

31 октября 2024, 11:54
7

Эксперт «Матч ТВ» Игорь Шалимов высказался о работе комментаторов канала.

  • Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».
  • Также специалист привел в пример работу комментаторов в Испании: «Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански – narrador, который говорит, говорит, говорит».
  • В ответ во время 13-го тура РПЛ Георгий Черданцев и Роман Трушечкин прокомментировали несколько минут в матчах ЦСКА – «Факел» и «Ростов»«Ахмат» соответственно в стиле «наррадор».

«Мне кажется, наши комментаторы нормально работают, меня все устраивает. Да, иногда можно спорить со мнениями, которые высказываются, но, если бы только гоняли мяч, было бы очень скучно. Я поиграл, пожил в Италии и понимаю, опираясь на реалии 90-х в Серии А (не думаю, что сейчас что-то сильно изменилось), что после такого заявления одного из тренеров его бы просто уничтожили на ближайшей пресс-конференции.

В Италии совсем недавно журналисты затравили Конте и тот стал во главе сборной Италии вести себя по-другому, перестал бегать и прыгать по бровке. В России все достаточно лайтово, и крен в последние полгода для меня изменился в сторону очень, мягко скажу, неожиданных вопросов – про то, почему «Зенит» позор российского футбола (об этом спрашивают абсолютно всех) и про то, кто сколько денег тратит в месяц. Это хайпово, но к самой игре отношения не имеет», – сказал Шалимов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Шалимов Игорь
Комментарии (7)
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Цугундeр
1730365776
)) «Мне кажется, наши комментаторы нормально работают, меня все устраивает." Какой скворец нагадит в собственный скворечник ?)
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Иван Петров 1986
1730367249
Да ты же там с ними балаболишь. Вот и хвалишь поэтому.
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NewLife
1730367776
Хотите, как в Италии ? Напомнил мне аналогичный вопрос про Францию, который не принято вспоминать после того, как народ стал говорить, что хочет))
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sined1951
1730378170
Шалимову не корректно давать оценку работе комментаторов,т.к. он вместе с ними разбирает прошедшие матчи. Оценку должны давать болельщики, это будет справедливо.
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Борис34684
1730379246
Шалимову нельзя говорить правду, иначе отодвинуть от бабла, а тренировать никто не зовёт.
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Каратель помойников
1730388149
Шалимову нравится,Картину нет... сколько людей -столько мнений,чего эта петушатня срач тв так возбудилась?
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andr45
1730739604
Игорь, пора бы на русский язык переходить) Если трудно, найми учителя)
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