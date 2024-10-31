Шалимов оценил работу комментаторов «Матч ТВ»

Эксперт «Матч ТВ» Игорь Шалимов высказался о работе комментаторов канала.

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».

Также специалист привел в пример работу комментаторов в Испании: «Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански – narrador, который говорит, говорит, говорит».

В ответ во время 13-го тура РПЛ Георгий Черданцев и Роман Трушечкин прокомментировали несколько минут в матчах ЦСКА – «Факел» и «Ростов» – «Ахмат» соответственно в стиле «наррадор».

«Мне кажется, наши комментаторы нормально работают, меня все устраивает. Да, иногда можно спорить со мнениями, которые высказываются, но, если бы только гоняли мяч, было бы очень скучно. Я поиграл, пожил в Италии и понимаю, опираясь на реалии 90-х в Серии А (не думаю, что сейчас что-то сильно изменилось), что после такого заявления одного из тренеров его бы просто уничтожили на ближайшей пресс-конференции.

В Италии совсем недавно журналисты затравили Конте и тот стал во главе сборной Италии вести себя по-другому, перестал бегать и прыгать по бровке. В России все достаточно лайтово, и крен в последние полгода для меня изменился в сторону очень, мягко скажу, неожиданных вопросов – про то, почему «Зенит» позор российского футбола (об этом спрашивают абсолютно всех) и про то, кто сколько денег тратит в месяц. Это хайпово, но к самой игре отношения не имеет», – сказал Шалимов.