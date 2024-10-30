Определились все четвертьфиналисты Пути регионов Фонбет Кубка России

Завершился 6-й раунд Пути регионов Фонбет Кубка России.
В среду путевки в следующий раунд турнира добыли «Шинник» и «Сочи».
Ярославцы и сочинцы выиграли свои матчи в серии пенальти у «Чайки» и костромского «Спартака» соответственно.
- Шинник (Ярославль) – Чайка (Песчанокопское) – 0:0, по пенальти – 4:2
- Сочи – Спартак (Кострома) – 2:2, по пенальти – 4:2
Теперь известны все четвертьфиналисты Пути регионов:
- «Тюмень»
- «Урал»
- «Шинник»
- «Сочи»
- «Краснодар»
- «Химки»
- «Акрон»
- «Динамо Мх»
Источник: «Бомбардир»