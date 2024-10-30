Определились все четвертьфиналисты Пути регионов Фонбет Кубка России

Завершился 6-й раунд Пути регионов Фонбет Кубка России.

В среду путевки в следующий раунд турнира добыли «Шинник» и «Сочи».

Ярославцы и сочинцы выиграли свои матчи в серии пенальти у «Чайки» и костромского «Спартака» соответственно.

Теперь известны все четвертьфиналисты Пути регионов: