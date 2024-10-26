В «Дубай Юнайтед» прокомментировали дебютный гол Промеса

Спортивный директор «Дубай Юнайтед» Илие Чебану оценил первый гол за команду Квинси Промеса.

«В эмоциональном плане все отлично. Рад искренне, что наконец‑то он на поле и забил важный для нас гол. В раздевалке он лидер, большая помощь и пример для ребят! Сейчас это все важно для нас и для него.

Главное – Квинси выдержал 90 минут на поле. Он работает, чтобы быть лучшим», – сказал Чебану.