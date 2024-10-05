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    • Прогноз на точный счет матча «Баия» – «Фламенго», Серия A Бразилии, 6 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Баия» – «Фламенго», Серия A Бразилии, 6 октября 2024 года

    6 октября 2024 года на стадионе «Фонте Нова» пройдет матч 29-го тура Серии A Бразилии, где встретятся «Баия» и «Фламенго». Ожидается интригующее противостояние, учитывая, что обе команды имеют свои сильные и слабые стороны, и результат матча может повлиять на распределение мест в верхней части таблицы.

    «Баия»

    «Баия» показывает неплохие результаты в последних турах и уверенно располагается на 6-й строчке турнирной таблицы. Команда не проигрывает дома на протяжении 4 матчей, что добавляет уверенности перед встречей с серьезным соперником. Основная ударная сила команды – Тасиано, который регулярно поражает ворота соперников. В последних 5 играх команда демонстрировала нестабильную игру в обороне, пропустив 7 голов, что говорит о возможных проблемах в этом компоненте. Однако у «Баии» есть мотивация закрепиться в зоне континентальных турниров, что делает их особенно опасными на своем поле.

    Последние матчи «Баии»:

    «Фламенго»

    «Фламенго» занимает 4-е место и стремится сократить отставание от лидеров. Команда находится в неплохой форме, выиграв две последние встречи в Серии A. Однако выездные матчи даются «Фламенго» с трудом – 4 поражения в последних играх на чужом поле. Лучший бомбардир команды Педро Абреу продолжает удивлять своей результативностью, что делает его главным козырем в атаке. Важным аспектом в предстоящей встрече будет дисциплина в обороне, так как «Фламенго» пропускает достаточно много на выезде, что может сыграть на руку хозяевам.

    Последние матчи «Фламенго»:

    Личные встречи

    В последних очных встречах «Фламенго» имеет заметное преимущество, одержав победы в 10 последних матчах против «Баии». Это психологическое давление может сказаться на уверенности хозяев поля. В последней встрече между командами «Фламенго» одержал минимальную победу со счетом 1:0, и «Баия» постарается взять реванш на своем стадионе.

    Статистика

    «Баия»

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 2 победы и 3 поражения в последних 5 матчах

    «Фламенго»

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 2 победы, 1 ничья и 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Баия» – «Фламенго»

    Обе команды показывают нестабильные результаты в последние недели, особенно в выездных матчах. «Баия» традиционно уверенно играет дома, а «Фламенго» испытывает проблемы в гостях. Ключевым фактором будет игра в атаке, где у «Фламенго» явное преимущество благодаря индивидуальному мастерству Педро Абреу. Тем не менее, «Баия» способна воспользоваться слабой обороной соперника и забить хотя бы один гол.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
    • Педро Абреу забьет – коэффициент 2.20

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.90.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущих форм и особенностей игры обеих команд, наиболее вероятным выглядит результативный матч с обменом голами. Минимальное преимущество «Фламенго» вероятно за счет более высокого класса команды.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Фламенго» за коэффициент 8.50.

    Источник: «Бомбардир»

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    05.10.2024 13:34
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