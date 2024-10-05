6 октября 2024 года на стадионе «Фонте Нова» пройдет матч 29-го тура Серии A Бразилии, где встретятся «Баия» и «Фламенго». Ожидается интригующее противостояние, учитывая, что обе команды имеют свои сильные и слабые стороны, и результат матча может повлиять на распределение мест в верхней части таблицы.

«Баия»

«Баия» показывает неплохие результаты в последних турах и уверенно располагается на 6-й строчке турнирной таблицы. Команда не проигрывает дома на протяжении 4 матчей, что добавляет уверенности перед встречей с серьезным соперником. Основная ударная сила команды – Тасиано, который регулярно поражает ворота соперников. В последних 5 играх команда демонстрировала нестабильную игру в обороне, пропустив 7 голов, что говорит о возможных проблемах в этом компоненте. Однако у «Баии» есть мотивация закрепиться в зоне континентальных турниров, что делает их особенно опасными на своем поле.

Последние матчи «Баии»:

«Фламенго»

«Фламенго» занимает 4-е место и стремится сократить отставание от лидеров. Команда находится в неплохой форме, выиграв две последние встречи в Серии A. Однако выездные матчи даются «Фламенго» с трудом – 4 поражения в последних играх на чужом поле. Лучший бомбардир команды Педро Абреу продолжает удивлять своей результативностью, что делает его главным козырем в атаке. Важным аспектом в предстоящей встрече будет дисциплина в обороне, так как «Фламенго» пропускает достаточно много на выезде, что может сыграть на руку хозяевам.

Последние матчи «Фламенго»:

Личные встречи

В последних очных встречах «Фламенго» имеет заметное преимущество, одержав победы в 10 последних матчах против «Баии». Это психологическое давление может сказаться на уверенности хозяев поля. В последней встрече между командами «Фламенго» одержал минимальную победу со счетом 1:0, и «Баия» постарается взять реванш на своем стадионе.

Статистика

«Баия»

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

2 победы и 3 поражения в последних 5 матчах

«Фламенго»

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

2 победы, 1 ничья и 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Баия» – «Фламенго»

Обе команды показывают нестабильные результаты в последние недели, особенно в выездных матчах. «Баия» традиционно уверенно играет дома, а «Фламенго» испытывает проблемы в гостях. Ключевым фактором будет игра в атаке, где у «Фламенго» явное преимущество благодаря индивидуальному мастерству Педро Абреу. Тем не менее, «Баия» способна воспользоваться слабой обороной соперника и забить хотя бы один гол.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Педро Абреу забьет – коэффициент 2.20

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.90.

Прогноз на точный счет

С учетом текущих форм и особенностей игры обеих команд, наиболее вероятным выглядит результативный матч с обменом голами. Минимальное преимущество «Фламенго» вероятно за счет более высокого класса команды.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Фламенго» за коэффициент 8.50.