Неймар близок к возвращению в бывший клуб

Этап карьеры Неймара в «Аль-Хиляле» подходит к концу.
Футболист, которому в феврале исполнится 33 года, близок к возвращению в «Сантос».
Ожидается, что бразильский клуб арендует нападающего до конца сезона.
Если переход состоится, то Неймар будет выступать за «Сантос» до истечения контракта с «Аль-Хилялем», а после станет свободным агентом.
- Неймар – воспитанник «Сантоса». Он покинул клуб в 2013 году ради «Барселоны».
- В Саудовской Аравии форвард провел всего 7 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.