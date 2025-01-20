Неймар близок к возвращению в бывший клуб

Этап карьеры Неймара в «Аль-Хиляле» подходит к концу.

Футболист, которому в феврале исполнится 33 года, близок к возвращению в «Сантос».

Ожидается, что бразильский клуб арендует нападающего до конца сезона.

Если переход состоится, то Неймар будет выступать за «Сантос» до истечения контракта с «Аль-Хилялем», а после станет свободным агентом.