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    Неймар близок к возвращению в бывший клуб

    Этап карьеры Неймара в «Аль-Хиляле» подходит к концу.

    Футболист, которому в феврале исполнится 33 года, близок к возвращению в «Сантос».

    Ожидается, что бразильский клуб арендует нападающего до конца сезона.

    Если переход состоится, то Неймар будет выступать за «Сантос» до истечения контракта с «Аль-Хилялем», а после станет свободным агентом.

    • Неймар – воспитанник «Сантоса». Он покинул клуб в 2013 году ради «Барселоны».
    • В Саудовской Аравии форвард провел всего 7 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    20.01.2025 00:17
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    Комментарии (4)
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    Dr Metal
    1737344187
    Афера века. Перешел за космические деньги и сидит ,не играет. Ка говорится, солдат спит, служба идёт
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    Гор--google
    1737354860
    Просрал карьеру, ну хоть бабла срубил на несколько поколений
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