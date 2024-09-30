Определен процент россиян, интересующихся футболом

ВЦИОМ провел исследование интереса россиян к футболу.

77 процентов жителей России равнодушны к футболу. В 2005 году этот процент был 43.

Постоянно футболом в России интересуются 4% населения. В 2005 году этот процент был 19.

Сейчас в России футболом время от времени интересуются 18% жителей. В 2005 году этот процент был 18.

Назвать фамилию хотя бы одного действующего российского футбола в 2024 году смогли 17% респондентов. В 2009 году этот процент был 47.