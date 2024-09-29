Черчесов получил полный контроль над сборной Казахстана: «Это его команда»

Глава Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов констатировал полное доверие главному тренеру сборной Станиславу Черчесову.

«На собрании УЕФА мы общались с генеральным секретарем РФС Максимом Митрофановым, но по поводу товарищеского матча сборных России и Казахстана речи не шло. Вопрос с товарищескими матчами – только к Станиславу Черчесову, ему все решать. Каждая трещинка и решение, связанное со сборной – это к Саламовичу. В этом году из-за игр Лиги наций и отбора к ЧМ сыграть с российской командой мы не сможем.

Хочет ли сам Черчесов товарищеский матч со сборной России? Нет, если бы у него было такое желание, он бы мне сразу сказал. Но раз ничего нет, то зачем беспокоить? Черчесов сам принимает решения – это его сборная», – сказал Барменкулов.