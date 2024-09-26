Черчесов планирует провести встречу с тренерами клубов КПЛ

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов проведет встречу с тренерами клубов казахстанской Премьер-лиги.

«Черчесов намерен познакомиться с тренерами, обменяться информацией и рекомендациями по кандидатам в сборную Казахстана. Подобные коммуникации планируются в будущем на регулярной основе», – пишет источник.