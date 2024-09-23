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    • «Волга» Ульяновск – «Ротор»: прогноз на матч 4-го раунда Кубка России – 24 сентября 2024

    «Волга» Ульяновск – «Ротор»: прогноз на матч 4-го раунда Кубка России – 24 сентября 2024

    24 сентября 2024 года на стадионе «Труд» в Ульяновске состоится матч 4-го раунда Кубка России, в котором встретятся «Волга» Ульяновск и «Ротор». Обе команды показывают стабильные результаты в своих лигах, и это противостояние обещает быть напряженным.

    «Волга» Ульяновск

    «Волга» Ульяновск уверенно выступает в последних матчах, демонстрируя результативную игру. Команда не проигрывает в 7 из 9 последних игр и набирает обороты. В матче предыдущего раунда Кубка России ульяновская команда разгромила «Динамо» Киров со счетом 7:0, что показывает еe хорошую форму. В последних 5 играх «Волга» забила 11 голов и пропустила всего 4, что свидетельствует о надeжной игре как в атаке, так и в обороне.

    Последние матчи:

    «Ротор»

    «Ротор» продолжает показывать стабильные результаты, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей. Однако их атакующие действия выглядят менее ярко, чем у соперника. В последних 5 играх команда из Волгограда забила всего 4 гола, пропустив 5. Тем не менее, «Ротор» демонстрирует крепкую оборону, что может стать ключевым фактором в этом матче.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    История личных встреч команд демонстрирует равенство сил. Последние встречи между «Волгой» и «Ротором» завершались либо ничьими, либо минимальными победами одной из сторон. В матче прошлого сезона в рамках Второй лиги команды сыграли вничью 1:1, а в предыдущей встрече победу одержал «Ротор» со счетом 2:1.

    Последние встречи:

    • «Ротор» 1:1 «Волга» Ульяновск (2023)
    • «Волга» Ульяновск 1:2 «Ротор» (2023)

    Статистика

    «Волга» Ульяновск:

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

    «Ротор»:

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

    Прогноз на матч

    Исходя из текущей формы команд, «Волга» Ульяновск выглядит предпочтительнее за счeт своей результативной атаки и стабильной обороны. «Ротор» может оказать сопротивление, но с учeтом последних игр обеих команд, «Волга» обладает более высокой вероятностью на победу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Волги» Ульяновск – коэффициент 1.80
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Волги» Ульяновск за коэффициент 1.80.

    Источник: «Бомбардир»

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    23.09.2024 11:51
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