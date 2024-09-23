24 сентября 2024 года на стадионе «Труд» в Ульяновске состоится матч 4-го раунда Кубка России, в котором встретятся «Волга» Ульяновск и «Ротор». Обе команды показывают стабильные результаты в своих лигах, и это противостояние обещает быть напряженным.

«Волга» Ульяновск

«Волга» Ульяновск уверенно выступает в последних матчах, демонстрируя результативную игру. Команда не проигрывает в 7 из 9 последних игр и набирает обороты. В матче предыдущего раунда Кубка России ульяновская команда разгромила «Динамо» Киров со счетом 7:0, что показывает еe хорошую форму. В последних 5 играх «Волга» забила 11 голов и пропустила всего 4, что свидетельствует о надeжной игре как в атаке, так и в обороне.

Последние матчи:

«Динамо» Брянск 0:0 «Волга» Ульяновск

«Волга» Ульяновск 1:1 «Торпедо» Миасс

«Родина-2» 2:0 «Волга» Ульяновск

«Волга» Ульяновск 7:0 «Динамо» Киров (Кубок России)

«Машук-КМВ» 1:3 «Волга» Ульяновск

«Ротор»

«Ротор» продолжает показывать стабильные результаты, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей. Однако их атакующие действия выглядят менее ярко, чем у соперника. В последних 5 играх команда из Волгограда забила всего 4 гола, пропустив 5. Тем не менее, «Ротор» демонстрирует крепкую оборону, что может стать ключевым фактором в этом матче.

Последние матчи:

Личные встречи

История личных встреч команд демонстрирует равенство сил. Последние встречи между «Волгой» и «Ротором» завершались либо ничьими, либо минимальными победами одной из сторон. В матче прошлого сезона в рамках Второй лиги команды сыграли вничью 1:1, а в предыдущей встрече победу одержал «Ротор» со счетом 2:1.

Последние встречи:

«Ротор» 1:1 «Волга» Ульяновск (2023)

«Волга» Ульяновск 1:2 «Ротор» (2023)

Статистика

«Волга» Ульяновск:

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

«Ротор»:

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

Прогноз на матч

Исходя из текущей формы команд, «Волга» Ульяновск выглядит предпочтительнее за счeт своей результативной атаки и стабильной обороны. «Ротор» может оказать сопротивление, но с учeтом последних игр обеих команд, «Волга» обладает более высокой вероятностью на победу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Волги» Ульяновск – коэффициент 1.80

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Волги» Ульяновск за коэффициент 1.80.