Матчи Фонбет Кубка России будут пересекаться с еврокубками: заявление РФС

РФС договорился с УЕФА о вечернем времени начала матчей Фонбет Кубка России.
Ранее игры внутреннего российского турнира проводились днем – до старта еврокубков.
«Мы достигли договоренности с УЕФА: решающие матчи групповой стадии Кубка начнутся в более удобное время для болельщиков время.
Коллеги согласились с нашими аргументами», – сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
- Подобных изменений в начале августа требовала заместитель генерального директора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки.
- Вещатель турнира – «Матч ТВ» – поддержал эту инициативу.
Источник: телеграм-канал РФС