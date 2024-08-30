Матчи Фонбет Кубка России будут пересекаться с еврокубками: заявление РФС

РФС договорился с УЕФА о вечернем времени начала матчей Фонбет Кубка России.

Ранее игры внутреннего российского турнира проводились днем – до старта еврокубков.

«Мы достигли договоренности с УЕФА: решающие матчи групповой стадии Кубка начнутся в более удобное время для болельщиков время.

Коллеги согласились с нашими аргументами», – сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.