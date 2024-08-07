Канделаки – о трансляциях Фонбет Кубка России: «Призываю начать делать так, как удобно нам, а ЛЧ пусть свои правила теперь в интернете устанавливает»

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки высказалась за отказ от практики, согласно которой матчи еврокубков и внутренних турниров нельзя транслировать в одно и то же время.

«Друзья, немного о футболе и европейских бюрократических ценностях. Вы все знаете, что наши футбольные клубы не участвуют в европейских турнирах, и мы на «Матч ТВ» вместе с коллегами из РФС сделали очень много за последние два с лишним года, чтобы и наш зритель, и наши команды были в тонусе во время этого временного ограничения, введенного европейскими футбольными конъюнктурными органами.

В том числе был реформирован наш старейший футбольный турнир – Кубок России. Его рейтинги растут уже третий сезон подряд, о нем говорят люди на улицах и блогеры в соцсетях. Он действительно стал популярным в стране.

При этом все это время наш футбол оставался на связи с УЕФА – той самой организацией, которая исключила российскую сборную и клубы из всех турниров.

Кажется, это была дорога с односторонним движением – теперь Европейский футбольный союз добрался и до телевидения, регламентируя время начала матчей НАШЕГО внутреннего турнира, нашего Кубка.

Когда «Матч» сотрудничал с УЕФА и показывал их турниры, мы принимали правила игры, порой вынужденно ставя матчи клубов на неудобные временные слоты – в ранние часы по будним дням.

Кому теперь нужны эти игры в 15:00 или того раньше, если и на стадион не успеешь, и телевизор на работе не включить? Зачем нам продолжать это делать в дальнейшем, вызывая вопросы у зрителя: почему их любимая команда играет в рабочее время, почему они не могут посмотреть игру в прямом эфире?

Лига чемпионов ведь решила, что ее место теперь в интернете [трансляции выкупил онлайн-кинотеатр Okko], по крайней мере, для российского зрителя. Пусть там свои правила и устанавливает.

Так зачем нам, телевидению, футбольным клубам, РФС, учитывать их интересы? Призываю наш футбол перестать обращать внимание на европейские регламенты и бюрократию, которая строилась годами еще в прошлой жизни, и начать делать так, как удобно в нашей стране нам самим», – написала Канделаки в своем телеграм-канале.