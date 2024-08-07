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  • Канделаки – о трансляциях Фонбет Кубка России: «Призываю начать делать так, как удобно нам, а ЛЧ пусть свои правила теперь в интернете устанавливает»

Канделаки – о трансляциях Фонбет Кубка России: «Призываю начать делать так, как удобно нам, а ЛЧ пусть свои правила теперь в интернете устанавливает»

7 августа 2024, 13:50
8

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки высказалась за отказ от практики, согласно которой матчи еврокубков и внутренних турниров нельзя транслировать в одно и то же время.

«Друзья, немного о футболе и европейских бюрократических ценностях. Вы все знаете, что наши футбольные клубы не участвуют в европейских турнирах, и мы на «Матч ТВ» вместе с коллегами из РФС сделали очень много за последние два с лишним года, чтобы и наш зритель, и наши команды были в тонусе во время этого временного ограничения, введенного европейскими футбольными конъюнктурными органами.

В том числе был реформирован наш старейший футбольный турнир – Кубок России. Его рейтинги растут уже третий сезон подряд, о нем говорят люди на улицах и блогеры в соцсетях. Он действительно стал популярным в стране.

При этом все это время наш футбол оставался на связи с УЕФА – той самой организацией, которая исключила российскую сборную и клубы из всех турниров.

Кажется, это была дорога с односторонним движением – теперь Европейский футбольный союз добрался и до телевидения, регламентируя время начала матчей НАШЕГО внутреннего турнира, нашего Кубка.

Когда «Матч» сотрудничал с УЕФА и показывал их турниры, мы принимали правила игры, порой вынужденно ставя матчи клубов на неудобные временные слоты – в ранние часы по будним дням.

Кому теперь нужны эти игры в 15:00 или того раньше, если и на стадион не успеешь, и телевизор на работе не включить? Зачем нам продолжать это делать в дальнейшем, вызывая вопросы у зрителя: почему их любимая команда играет в рабочее время, почему они не могут посмотреть игру в прямом эфире?

Лига чемпионов ведь решила, что ее место теперь в интернете [трансляции выкупил онлайн-кинотеатр Okko], по крайней мере, для российского зрителя. Пусть там свои правила и устанавливает.

Так зачем нам, телевидению, футбольным клубам, РФС, учитывать их интересы? Призываю наш футбол перестать обращать внимание на европейские регламенты и бюрократию, которая строилась годами еще в прошлой жизни, и начать делать так, как удобно в нашей стране нам самим», – написала Канделаки в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Тины Канделаки
Россия. Кубок Лига чемпионов Канделаки Тина
Комментарии (8)
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Cheet.ice
1723029686
потому что "это РОССИЯ ДЕТКА"!!!! И в России есть ДВ, мы тоже хотим смотреть футбол, и не 3-4 часа ночи, дура
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Ниф-Ниф
1723031803
Полностью согласен. УЕФА послать на ххх!
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Artemka444
1723031871
Первая часть теста это она загнула конечно А вторая часть вполне адекватная И тем более матчи рфпл или кубка можно ставить на удобное для нас время И еще матчи кубка можно играть в дни когда сборные играют
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алдан2014
1723037152
Неужели от Канделаки,что то путнее услышали...как то непривычно такое читать,думаешь,где то должен быть подвох,двойное дно
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Бан
1723046179
Во-первых, это можно было бы сделать без громкого заявления, большинство бы и не заметило. Все-таки самые интересные матчи в Европе проходят поздно вечером, когда в России футбол уже не играют. Во-вторых, если уж лижешь, то делай это менее открыто. Без "призываю наш футбол перестать обращать внимание на европейские регламенты и бюрократию". Ты можешь призывать только любовниц олигархов к чему-то.
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BRO_football
1723061933
Давно пора послать к чёрту все требования УЕФА. Можно начать с трансляций матчей. С другой стороны, не надо преувеличивать. У УЕФА такие требования не только к России, но и ко всем остальным странам из УЕФА. Все подстраиваются как-то и не жалуются. В конце концов в неделе 7 дней. Можно же найти другое время! Или, скорее всего, на Матче случился конфликт между рекламодателями и спонсорами в Кубке России и в еврокубках. Каждый хочет взять себе время трансляции получше, когда наибольшее количество зрителей у экранов телевизора.
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САДЫЧОК
1723613339
Уберите её по дальше!
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