Реакция «Матч ТВ» на предложение Канделаки транслировать Фонбет Кубок России в одно время с еврокубками

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин включился в дискуссию о времени трансляций игр Фонбет Кубка России.

УЕФА запрещает показывать матчи еврокубков и внутренних турниров в одно и то же время.

До сезона-2024/25 «Матч ТВ» транслировал Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. Теперь эти медиаправа принадлежат онлайн-сервису Okko.

Замгендиректора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки предложила игнорировать запреты УЕФА.

«УЕФА сам решил продать права на еврокубки без тендера, по сути вычеркнув их из бесплатного федерального эфира для всей нашей большой страны. Так что теперь мы имеем полное право показывать наши внутренние турниры в удобное для нас, и главное для зрителей, время.

Когда Лига чемпионов была на «Матч ТВ», можно было говорить и о зрительском интересе, и о коммерческих условиях. Ведь, так или иначе, заработанные со спонсорства и рекламы деньги на еврокубковых играх, возвращались вложениями в российский спорт – благодаря ним, например, мы могли улучшать производство наших внутренних соревнований, тем самым вкладывая в их развитие.

Так что, мы, как основной вещатель российского футбола, выступаем за то, чтобы сделать удобно нашим зрителям и у экранов «Матч ТВ», и на стадионах.

По личному опыту знаю, что смотреть футбол в середине рабочего дня, крайне сложно, так что предлагаем сделать так, как будет удобно нам, российским футбольным болельщикам», – написал Тащин в своем телеграм-канале.