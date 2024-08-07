Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Реакция «Матч ТВ» на предложение Канделаки транслировать Фонбет Кубок России в одно время с еврокубками

Реакция «Матч ТВ» на предложение Канделаки транслировать Фонбет Кубок России в одно время с еврокубками

7 августа 2024, 16:48
9

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин включился в дискуссию о времени трансляций игр Фонбет Кубка России.

  • УЕФА запрещает показывать матчи еврокубков и внутренних турниров в одно и то же время.
  • До сезона-2024/25 «Матч ТВ» транслировал Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. Теперь эти медиаправа принадлежат онлайн-сервису Okko.
  • Замгендиректора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки предложила игнорировать запреты УЕФА.

«УЕФА сам решил продать права на еврокубки без тендера, по сути вычеркнув их из бесплатного федерального эфира для всей нашей большой страны. Так что теперь мы имеем полное право показывать наши внутренние турниры в удобное для нас, и главное для зрителей, время.

Когда Лига чемпионов была на «Матч ТВ», можно было говорить и о зрительском интересе, и о коммерческих условиях. Ведь, так или иначе, заработанные со спонсорства и рекламы деньги на еврокубковых играх, возвращались вложениями в российский спорт – благодаря ним, например, мы могли улучшать производство наших внутренних соревнований, тем самым вкладывая в их развитие.

Так что, мы, как основной вещатель российского футбола, выступаем за то, чтобы сделать удобно нашим зрителям и у экранов «Матч ТВ», и на стадионах.

По личному опыту знаю, что смотреть футбол в середине рабочего дня, крайне сложно, так что предлагаем сделать так, как будет удобно нам, российским футбольным болельщикам», – написал Тащин в своем телеграм-канале.

Еще по теме:
Календарь группового этапа FONBET Кубка России
РФС создаст новый кубковый турнир 4
РФС – о скандале с жеребьевкой Кубка: «Чья-то пресс-служба создала эксцесс»
Источник: телеграм-канал генпродюсера «Матч ТВ» Александра Тащина
Россия. Кубок Лига чемпионов
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
гууд
1723042554
прочитайте этот текст с ее скоростью в передаче "самый умный" ))))
Ответить
momwig_
1723043874
Ну так показывайте в одно время. Результатом будет только то, что смотреть вообще никто не будет. А, кстати, показывать будете в записи или игроков заставят играть в то время, когда идут основные матчи ЛЧ?
Ответить
Бан
1723045599
И люди с такой логикой руководят футбольными каналами. Маразм какой-то. Вы за футбол или за что? КаделакУ надо не просто убрать с ТВ, а депортировать на родину. Она враг — пятая колонна, делающая все, чтобы вызвать недовольство у огромной армии футбольных болельщиков.
Ответить
mikatv
1723046077
Ребята, ну что вы в самом деле? Да плевать ей когда какой кубок, она походу вообще на днях узнала, что их разводят по времени. Тине надо выслужиться перед начальством, они с Маргошей соревнуются - кто больше патриот. Глядишь бабла подбросят или тенедер какой дадут выиграть ее личному продакшну.
Ответить
subbotaspartak
1723047125
Запретить трансляции после 19.00!!! У нас за Уралом совсем другое время...
Ответить
mutabor0992
1723315309
Ну и куда эта ворона лезет?Сидела бы молча и держала в клюве...Но не сыр!
Ответить
russkiisergei
1723483429
транслируйте, чтоб вообще зрителей не было!
Ответить
Главные новости
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
1
Фото«Родина» без объявления трансфера дозаявила участника ЧМ-2026
14:10
Ротенберг предложил сыграть матч между сборными России по футболу и хоккею
13:40
2
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
5
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
1
Плата – о срыве трансфера в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
1
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
1
Все новости
Все новости
Тренер «Спартака», выступавший за сборную России, вновь сыграл в Кубке в 39 лет
9 сентября
«Не до хрена ли чести этим пассажирам»: Радимов раскритиковал два российских клуба
9 сентября
3
ВидеоСпартаковец Мохаммади в третий раз за месяц ассистировал после сальто с аута
8 сентября
5
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
6 сентября
3
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
4 сентября
Жесткое заявление Черчесова после 0:3 от «Динамо»
4 сентября
1
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
4 сентября
13
Черчесов высказался о разгромном поражении «Ахмата» от «Динамо»
3 сентября
Шварц прокомментировал кубковую победу «Динамо» над «Ахматом»
3 сентября
Бомбардирский рекорд Кубка России повторили дважды за два дня
3 сентября
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
3 сентября
3
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
3 сентября
17
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
3 сентября
7
Тренер «Родины» назвал сомнительное решение судьи в игре со «Спартаком»
3 сентября
11
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
3 сентября
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
2 сентября
11
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
2 сентября
4
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
2 сентября
70
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
2 сентября
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
2 сентября
1
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
2 сентября
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
2 сентября
25
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
2 сентября
16
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
2 сентября
3
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
2 сентября
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
2 сентября
9
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
2 сентября
4
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо Мх»: 2 сентября 2026
2 сентября
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+