Роналду не исключил возвращения в Лигу чемпионов

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду во время процедуры жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов УЕФА высказался о возможности вновь поучаствовать в турнире.
«Я играю в азиатской Лиге чемпионов, не забывайте об этом.
Мне приятно быть здесь. Спасибо за эту потрясающую награду, она много для меня значит. Как вы знаете, Лига чемпионов выше всего в футболе. Мой рекорд говорит сам за себя, но я имею в виду не это, а удовольствие играть в этом соревновании... Это наша мотивация.
В футболе никогда не знаешь, что произойдет. Посмотрим, что будет в будущем», – сказал Роналду.
- Во время жеребьевки португалец получил специальный приз лучшему бомбардиру в истории Лиги чемпионов УЕФА. За 183 матча он забил 140 голов.
- В этом сезоне 39-летний Роналду провел за «Аль-Наср» 4 матча, забил 2 гола, отдал 2 передачи.
Источник: ESPN