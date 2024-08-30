Роналду не исключил возвращения в Лигу чемпионов

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду во время процедуры жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов УЕФА высказался о возможности вновь поучаствовать в турнире.

«Я играю в азиатской Лиге чемпионов, не забывайте об этом.

Мне приятно быть здесь. Спасибо за эту потрясающую награду, она много для меня значит. Как вы знаете, Лига чемпионов выше всего в футболе. Мой рекорд говорит сам за себя, но я имею в виду не это, а удовольствие играть в этом соревновании... Это наша мотивация.

В футболе никогда не знаешь, что произойдет. Посмотрим, что будет в будущем», – сказал Роналду.