Селюк увидел коррупцию в вызове Онугхи в сборную России

Агент Дмитрий Селюк выразил разочарование главным тренером сборной России Валерием Карпиным из-за вызова в сборную России 28-летнего форварда «Вайле» Германа Онугхи.

– Герман Онугха попал в расширенный состав сборной России. Что можете сказать о решении тренерского штаба?

– Переполнен возмущением.

– Почему?

– Считаю, что в это время есть возможность посмотреть молодых ребят. Зачем нужен Герман Онугха? Думаю, это чисто момент, чтобы сделать его сборником и повысить ему цену. Кому он нужен? 28 лет, играет в команде, которая находится внизу таблицы. Сейчас его вызывать это позор!

Честно скажу, Карпин меня разочаровывает тем, что все футболисты становятся сборниками. Есть ощущение, что Валерий Георгиевич играет в игру – «останется ли кто еще не вызван». Все это очень странно.

– На данный момент Онугха сильнее Александра Соболева, который не попал в расширенный состав сборной?

– Герман ему в подметки не годится.

– Как вы думаете, есть вероятность, что Онугха вернется в чемпионат России?

– Все это для этого делается. Это коррупционная составляющая. Меня от этого тошнит, это очень некрасиво. Карпин использует сборную России в определенных целях. Нельзя, чтобы тренер совмещал клуб и сборную.

Онугха провел в этом сезоне 5 матчей за «Вайле», забил 3 гола. В прошлом сезоне он сыграл за клуб в 34 встречах, отметился 16 мячами и 2 передачами.

5 и 7 сентября Россия проведет в Ханое товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом соответственно.

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