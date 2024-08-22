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Селюк увидел коррупцию в вызове Онугхи в сборную России

22 августа 2024, 14:16
6

Агент Дмитрий Селюк выразил разочарование главным тренером сборной России Валерием Карпиным из-за вызова в сборную России 28-летнего форварда «Вайле» Германа Онугхи.

Герман Онугха попал в расширенный состав сборной России. Что можете сказать о решении тренерского штаба?

– Переполнен возмущением.

– Почему?

– Считаю, что в это время есть возможность посмотреть молодых ребят. Зачем нужен Герман Онугха? Думаю, это чисто момент, чтобы сделать его сборником и повысить ему цену. Кому он нужен? 28 лет, играет в команде, которая находится внизу таблицы. Сейчас его вызывать это позор!

Честно скажу, Карпин меня разочаровывает тем, что все футболисты становятся сборниками. Есть ощущение, что Валерий Георгиевич играет в игру – «останется ли кто еще не вызван». Все это очень странно.

– На данный момент Онугха сильнее Александра Соболева, который не попал в расширенный состав сборной?

– Герман ему в подметки не годится.

– Как вы думаете, есть вероятность, что Онугха вернется в чемпионат России?

– Все это для этого делается. Это коррупционная составляющая. Меня от этого тошнит, это очень некрасиво. Карпин использует сборную России в определенных целях. Нельзя, чтобы тренер совмещал клуб и сборную.

  • Онугха провел в этом сезоне 5 матчей за «Вайле», забил 3 гола. В прошлом сезоне он сыграл за клуб в 34 встречах, отметился 16 мячами и 2 передачами.
  • 5 и 7 сентября Россия проведет в Ханое товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом соответственно.

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Источник: «Спорт день за днём»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Вайле Таиланд Вьетнам Онугха Герман Карпин Валерий Селюк Дмитрий
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1724330655
Селюк сам воплощение коррупции, молчал бы уж.
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serhio80
1724333327
Ему бы фамилию сменить) Дмитрий Рагуля, звучит же)
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k611
1724345176
Главному тренеру виднее. Играются только товарищеские матчи, поэтому руки у Карпина развязаны в плане вызова игроков.
Ответить
Gomer-Rus-google
1724398238
Что, баблишко мимо рук прошло?
Ответить
Johnny-Mnemonyc-google
1724409517
Карпин тренер?
Ответить
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