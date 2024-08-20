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  • Петржела назвал двух российских тренеров, способных привести «Спартак» к чемпионству

Петржела назвал двух российских тренеров, способных привести «Спартак» к чемпионству

20 августа 2024, 16:35
7

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал тренеров, способных привести «Спартак» к титулу РПЛ.

– У «Спартака» последние пять тренеров – иностранцы. Как думаете, кто из российских специалистов способен сделать команду чемпионом?

– В голову сразу приходит Валерий Карпин. Наверное, однажды он получит второй шанс в качестве главного тренера «Спартака».

Может, Леонид Слуцкий. Это сильный тренер, который знает, как обыгрывать «Зенит» в чемпионате. Думаю, он бы мог привести «Спартак» к чемпионству.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Чехия. Шанс Лига Ростов Спартак Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид Петржела Властимил Карпин Валерий
Комментарии (7)
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Mirak92
1724164080
Чешкий Мостовой. Очень сильно зае###л. Как тренер дрянь. Зачем давать советы !?
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FCSpartakM
1724165365
Карпин выше головы не прыгнет, а Слуцкий уже давно выпал из тренерской обоймы, пусть тренирует в болотах китайских
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111Hunter111
1724165646
Газпром- лучший тренер
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Garrincha58
1724166311
Зачем им эти тренеры они заняты в Спартаке есть тренер и тоже может привести их к успеху
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...уефан
1724168747
...чего ты в эту РПЛу лезешь? Она тебе надо?)...
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Федор-Сухов-vkontakte
1724230650
Слуцкий это уже законченная история На международном уровне из Российских тренеров что то могли только Романцев, Семин, Газзаев и Бердыев.А РПЛ вообще не показатель. И То что Семак как тренер выигрывает РПЛ каждый год, тоже не говорит что он хороший тренер. Вот если бы он выиграл РПЛ с Уфой тогда да, а с Зенитом почти любой будет выигрывать, потому что бюджет несопоставимый
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bashnat013
1724315804
Может кому и не нравится что он сказал но если реально то это две лучшие кондидатуры которые есть в России .Это два специалиста которые продолжают учиться и квалифицироваться
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