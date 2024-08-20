Петржела назвал двух российских тренеров, способных привести «Спартак» к чемпионству

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела назвал тренеров, способных привести «Спартак» к титулу РПЛ.

– У «Спартака» последние пять тренеров – иностранцы. Как думаете, кто из российских специалистов способен сделать команду чемпионом?

– В голову сразу приходит Валерий Карпин. Наверное, однажды он получит второй шанс в качестве главного тренера «Спартака».

Может, Леонид Слуцкий. Это сильный тренер, который знает, как обыгрывать «Зенит» в чемпионате. Думаю, он бы мог привести «Спартак» к чемпионству.

«Спартак» идет в РПЛ 4-м.

Команда не брала РПЛ с 2017 года.

Москвичей сейчас тренирует серб Деян Станкович.

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