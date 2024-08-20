Реакция Мостового на вызов Онугхи в сборную России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на вызов форварда «Вайле» Германа Онугхи в расширенный состав российской команды.
«Вызов Онугхи в сборную – это что? И зачем? В том плане, что сборная России играет со «сборными отелей», а вызывают парня, которому нужно лететь из Дании не пойми куда.
На такие матчи можно вообще везти юношей, можно нас пригласить сыграть», – сказал Мостовой.
- Онугха – лучший бомбардир чемпионата Дании-2023/24. Он забил 15 голов.
- Герман родился в Москве.
- 28-летний нападающий играл за «Краснодар», «Тамбов», «Крылья Советов» и «Рубин».
Источник: «Чемпионат»