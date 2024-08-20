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Реакция Мостового на вызов Онугхи в сборную России

20 августа 2024, 04:01
16

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на вызов форварда «Вайле» Германа Онугхи в расширенный состав российской команды.

«Вызов Онугхи в сборную – это что? И зачем? В том плане, что сборная России играет со «сборными отелей», а вызывают парня, которому нужно лететь из Дании не пойми куда.

На такие матчи можно вообще везти юношей, можно нас пригласить сыграть», – сказал Мостовой.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Онугха Герман Мостовой Александр
Комментарии (16)
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odessakmv
1724120712
"....можно нас пригласить сыграть.." - аааа, вот оно чо, Михалыч!!
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Ziklop
1724122214
согласен ! только молодёжь для получения игровой практики! но Карп и кто им рулит, занимаются херней.
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O-kolesov
1724125911
Саша, позвоночник то не рассыплется от одного удара по мячу?
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BoevStas1
1724134128
Да нормальные матчи, дружеские визиты,полные стадион будет.Лучше чем вообще не играть.
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aldo conte
1724135126
А нафиг ему нужна сборная? Ему 28 лет, санкции быстро не снимут, через 3-4 года он будет на порядок ниже, и зачем, как правильно сказал Мостовой, мучить себя перелётами. Лучше отдохнуть и набраться сил для игр за клуб. А если хочет поиграть за сборную, пусть в сборную Дании пробивается или другой какой-нибудь страны, хотя бы Фарерских островов.
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SLADE2019
1724137903
А лучше чемпионат продолжать, не делать паузы.
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...уефан
1724137984
...кто, куда, когда, под чьим руководством и с кем полетит играть - по большому, круглому барабану!... Пока, во сяком случае...
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sochi-2013
1724140293
"На такие матчи можно вообще везти юношей, можно нас пригласить сыграть», Без тренера то играют. И без капитана.
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Каратель помойников
1724140814
Ещё один от перелетов устает смертельно,да млять если вы такие неженки просто рты не открывайте,а то вдруг опять сильно устанете
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Алексей-Сапронов-vkontakt
1724154806
Мостовой как что-нибудь ляпнет
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