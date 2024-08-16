«Динамо» интересуется Зайнутдиновым. Игрок «Бешикташа» не хочет переходить в московский клуб

Полузащитник стамбульского «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов получил предложение от «Динамо».

Московский клуб выходил на нынешнего главного тренера «Ахмата» Магомеда Адиева, ранее работавшего в сборной Казахстана, для получения информации. Сам 26-летний Зайнутдинов скептически отнесся к потенциальному трансферу и отказался вести переговоры.