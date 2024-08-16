Мусаев оценил кубковую победу «Краснодара» над «Ахматом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги выигранного матча с «Ахматом».

Команды встречались во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Краснодарцы дома победили со счетом 1:0 благодаря автоголу.

– Не ожидалось, что игра будет легкой. «Ахмат» вышел практически основным составом. Это команда, с которой нам очень тяжело играть. Они очень хорошо готовы физически, играют большими силами сзади, опасны на контратаках и стандартах.

Я рад, что мы не позволили много создать, но мы и сами немного создали. Жаль, что отменили гол Козлова после офсайда, но все равно ребята – молодцы. Дожали в конце, кое‑как забили трудовой гол. Считаю, что заслужили победу.

– Тройная замена в перерыве была запланированной?

– Через два дня мы играем важнейший матч с «Пари НН» дома, это запланированные замены.

Единственное, мы не знали, на кого Юру (Газинского) поменяем. Мы хотели дать ему 20 минут, он уже набрал форму. Это не связано с плохой или хорошей игрой, просто так нам нужно было распределить нагрузку.