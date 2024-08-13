Фонбет Кубок России. «Локомотив» вырвал гостевую победу над «Оренбургом» – 3:2

«Локомотив» выиграл во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Команда Михаила Галактионова на выезде победила «Оренбург» со счетом 3:2.

По дублю оформили Тимур Сулейманов и Джастин Куэро. Решающий гол на 82-й минуте забил 19-летний Вадим Раков.

«Локо» набрал максимально возможные 6 очков и лидирует в группе B. «Оренбург» с двумя поражениями идет последним в квартете.

Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа B. 2-й тур

Оренбург – Локомотив (Москва) – 2:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Сулейманов (с пенальти), 8; 1:1 – Куэро (с пенальти), 15; 1:2 – Сулейманов, 36; 2:2 – Куэро (с пенальти), 53; 2:3 – Раков, 82.

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