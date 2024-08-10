«Просто безобразно»: Пономарев – о пенальти Нгамале в матче с «Зенитом»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился эмоциями от матча 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» (1:0).

Единственный мяч забил Максим Глушенков.

Он признан лучшим в матче.

«Надо сказать, что «Зенит» доминировал полтора тайма, но за 20 минут до конца они ушли в оборону. Видимо, чтобы сохранить счет. Ну и довели дело до того, что в их ворота был назначен пенальти.

Ну а то что Евгений Латышонок отбил пенальти… Муми Нгамале на очень удобной для вратаря высоте пробил. Он совершил грубую ошибку при пробитии пенальти. Просто безобразно пробил. В целом же «Динамо» неплохо по игре выглядело, интересно провело второй тайм», – сказал Пономарев.

«Зенит» единолично лидирует в РПЛ.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?