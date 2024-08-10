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  • «Просто безобразно»: Пономарев – о пенальти Нгамале в матче с «Зенитом»

«Просто безобразно»: Пономарев – о пенальти Нгамале в матче с «Зенитом»

10 августа 2024, 22:31
5

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился эмоциями от матча 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» (1:0).

«Надо сказать, что «Зенит» доминировал полтора тайма, но за 20 минут до конца они ушли в оборону. Видимо, чтобы сохранить счет. Ну и довели дело до того, что в их ворота был назначен пенальти.

Ну а то что Евгений Латышонок отбил пенальти… Муми Нгамале на очень удобной для вратаря высоте пробил. Он совершил грубую ошибку при пробитии пенальти. Просто безобразно пробил. В целом же «Динамо» неплохо по игре выглядело, интересно провело второй тайм», – сказал Пономарев.

  • «Зенит» единолично лидирует в РПЛ.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Нгамале Муми Пономарев Владимир
Комментарии (5)
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paracetamol
1723322273
Дык пенальти и не было, его свистун придумал!
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Spirit_78
1723327400
А случись такая ситуация в обратную сторону - из каждого утюга оды пели бы Лунёву! А тут вот оно как, это не Латышонок вытащил, а просто удар безобразный был. Лицемеры московские...
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subbotaspartak
1723362788
Мимо - пойму, в штангу - пойму, вратарь отбил - срамота...
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russkiisergei
1723368062
Нгамале собрался к голубым походу.
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