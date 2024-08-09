Опубликовано расписание матчей 4-6-го туров в группах Пути РПЛ Кубка России

РФС утвердил календарь матчей 4-го, 5-го и 6-го туров Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25.
Сообщается, что время начала матчей будет опубликовано дополнительно. Это связано с обсуждением с УЕФА возможности пересечения матчей Кубка России с еврокубками.
Путь РПЛ. Групповой этап.
4 тур
17 сентября (вторник)
Группа D
«Зенит» – «Рубин»
18 сентября (среда)
Группа C
ЦСКА – «Краснодар»
Группа B
Группа D
«Акрон» – «Факел»
Группа A
«Динамо» (Махачкала) – «Динамо» (Москва)
19 сентября (четверг)
Группа C
«Пари НН» – «Ахмат»
Группа B
«Химки» – «Локомотив»
Группа A
5 тур
1 октября (вторник)
Группа C
«Пари НН» – ЦСКА
Группа D
«Рубин» – «Факел»
Группа B
«Локомотив» – «Оренбург»
2 октября (среда)
Группа B
«Химки» – «Ростов»
Группа C
«Ахмат» – «Краснодар»
Группа A
«Динамо» (Москва) – «Спартак»
«Крылья Советов» – «Динамо» (Махачкала)
Группа D
«Зенит» – «Акрон»
6 тур
22 октября (вторник)
Группа A
«Динамо» (Махачкала) – «Спартак»
Группа C
ЦСКА – «Ахмат»
Группа D
23 октября (среда)
Группа D
«Акрон» – «Рубин»
Группа B
«Ростов» – «Локомотив»
«Оренбург» – «Химки»
Группа C
24 октября (четверг)
Группа A
«Крылья Советов» – «Динамо» (Москва)
- Ранее было утверждено расписание первых трех туров, первый из которых уже состоялся.
- В Пути регионов прошли игры 1-го раунда, второй состоится 20-22 августа.