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  • Опубликовано расписание матчей 4-6-го туров в группах Пути РПЛ Кубка России

Опубликовано расписание матчей 4-6-го туров в группах Пути РПЛ Кубка России

9 августа 2024, 12:47

РФС утвердил календарь матчей 4-го, 5-го и 6-го туров Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25.

Сообщается, что время начала матчей будет опубликовано дополнительно. Это связано с обсуждением с УЕФА возможности пересечения матчей Кубка России с еврокубками.

Путь РПЛ. Групповой этап.

4 тур

17 сентября (вторник)

Группа D

«Зенит» – «Рубин»

18 сентября (среда)

Группа C

ЦСКА – «Краснодар»

Группа B

«Ростов»«Оренбург»

Группа D

«Акрон» – «Факел»

Группа A

«Динамо» (Махачкала) – «Динамо» (Москва)

19 сентября (четверг)

Группа C

«Пари НН» – «Ахмат»

Группа B

«Химки» – «Локомотив»

Группа A

«Спартак»«Крылья Советов»

5 тур

1 октября (вторник)

Группа C

«Пари НН» – ЦСКА

Группа D

«Рубин» – «Факел»

Группа B

«Локомотив» – «Оренбург»

2 октября (среда)

Группа B

«Химки» – «Ростов»

Группа C

«Ахмат» – «Краснодар»

Группа A

«Динамо» (Москва) – «Спартак»

«Крылья Советов» – «Динамо» (Махачкала)

Группа D

«Зенит» – «Акрон»

6 тур

22 октября (вторник)

Группа A

«Динамо» (Махачкала) – «Спартак»

Группа C

ЦСКА – «Ахмат»

Группа D

«Факел»«Зенит»

23 октября (среда)

Группа D

«Акрон» – «Рубин»

Группа B

«Ростов» – «Локомотив»

«Оренбург» – «Химки»

Группа C

«Краснодар»«Пари НН»

24 октября (четверг)

Группа A

«Крылья Советов» – «Динамо» (Москва)

  • Ранее было утверждено расписание первых трех туров, первый из которых уже состоялся.
  • В Пути регионов прошли игры 1-го раунда, второй состоится 20-22 августа.

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