Газзаев призвал РФС защитить интересы российских тренеров

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что в РПЛ должны работать российские специалисты.

– Шесть клубов из 16 на старте сезона возглавляют иностранные тренеры. Бывало у нас варягов меньше, бывало больше, но процент в любом случае высокий. Тенденция или случайный всплеск? Хорошо это или плохо? Кто виноват и что делать?

– Моя позиция неизменна. Считал, считаю и буду считать, что в российских клубах должны работать отечественные специалисты. И играть в чемпионате России должны в подавляющем большинстве россияне – особенно сейчас, когда наш футбол находится в изоляции.

У нас есть не только возможность, но и необходимость опираться на собственные силы, развивать своих игроков, свою тренерскую школу. Это принципиально важно для великой спортивной державы.

Подчеркну: я не против иностранцев в отечественном футболе. Но в виде исключений, которые подчеркивают правила. Исключения – это серьезные тренеры уровня Дика Адвоката, Лучано Спаллетти, Унаи Эмери.

То есть люди, добившиеся неоспоримых успехов. С которыми есть о чем поговорить, у которых есть чему поучиться. Которые точно принесут пользу нашему футболу, оставят в нем след.

А к нам по-прежнему едут тренеры, не востребованные в своих странах. Везут с собой целые делегации ассистентов, навязывают правила, диктуют условия, выгребают деньги. Это не только бессмысленно со спортивной и финансовой точек зрения – это попросту унизительно!

Как можно было довести до такого состояния великий клуб «Спартак», который давно потерял лицо? Ни тренеров своих нет на протяжении многих лет, ни футболистов. Ни игры, ни результата, ни ясных перспектив. От великого клуба осталась только эмблема и верные ей болельщики. А как можно было допустить разрушение «Локомотива», который еле спасся от германского нашествия?

Так что я категорически против варягов-ноунеймов. Это моя железная позиция. У наших тренеров должна быть возможность работать дома, в России. Отечественные тренеры, которым по-настоящему доверяли, во все времена добивались больших успехов – от Якушина и Качалина до Бескова и Лобановского, от Романцева и Семина до Семака.

Сергею Семаку, который выиграл с «Зенитом» 13 титулов за шесть лет, предъявляют претензии за чрезмерное клубное благополучие. У Семака, говорят, такие возможности, что и тренировать никого не надо: выходи раз в неделю на поле и побеждай. Слушайте, набор сильных игроков – это вообще не команда! Команда – это когда тренер-лидер создает из сильных игроков единое целое. Тут по случаю опять можно вспомнить Евро – Дешама, Саутгейта, Спаллетти, Тедеско...

– Может быть, пришло время вернуться к разумным ограничительным мерам в РПЛ, как считаете? Вроде налога на иностранных тренеров, который когда-то очень неплохо себя показал в качестве барьера?

– Безусловно, мы обязаны защищать национальные интересы, грамотно регулировать рынок труда. Есть немало методов и критериев, подчеркивающих квалификацию специалистов и футболистов. РФС должен очень плотно заняться этим вопросом, не откладывая на потом.

Это его святая обязанность – развивать отечественную футбольную школу, а не надеяться на то, что в трудный час заграница нам поможет.