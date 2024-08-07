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Газзаев призвал РФС защитить интересы российских тренеров

7 августа 2024, 10:22
4

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что в РПЛ должны работать российские специалисты.

– Шесть клубов из 16 на старте сезона возглавляют иностранные тренеры. Бывало у нас варягов меньше, бывало больше, но процент в любом случае высокий. Тенденция или случайный всплеск? Хорошо это или плохо? Кто виноват и что делать?

– Моя позиция неизменна. Считал, считаю и буду считать, что в российских клубах должны работать отечественные специалисты. И играть в чемпионате России должны в подавляющем большинстве россияне – особенно сейчас, когда наш футбол находится в изоляции.

У нас есть не только возможность, но и необходимость опираться на собственные силы, развивать своих игроков, свою тренерскую школу. Это принципиально важно для великой спортивной державы.

Подчеркну: я не против иностранцев в отечественном футболе. Но в виде исключений, которые подчеркивают правила. Исключения – это серьезные тренеры уровня Дика Адвоката, Лучано Спаллетти, Унаи Эмери.

То есть люди, добившиеся неоспоримых успехов. С которыми есть о чем поговорить, у которых есть чему поучиться. Которые точно принесут пользу нашему футболу, оставят в нем след.

А к нам по-прежнему едут тренеры, не востребованные в своих странах. Везут с собой целые делегации ассистентов, навязывают правила, диктуют условия, выгребают деньги. Это не только бессмысленно со спортивной и финансовой точек зрения – это попросту унизительно!

Как можно было довести до такого состояния великий клуб «Спартак», который давно потерял лицо? Ни тренеров своих нет на протяжении многих лет, ни футболистов. Ни игры, ни результата, ни ясных перспектив. От великого клуба осталась только эмблема и верные ей болельщики. А как можно было допустить разрушение «Локомотива», который еле спасся от германского нашествия?

Так что я категорически против варягов-ноунеймов. Это моя железная позиция. У наших тренеров должна быть возможность работать дома, в России. Отечественные тренеры, которым по-настоящему доверяли, во все времена добивались больших успехов – от Якушина и Качалина до Бескова и Лобановского, от Романцева и Семина до Семака.

Сергею Семаку, который выиграл с «Зенитом» 13 титулов за шесть лет, предъявляют претензии за чрезмерное клубное благополучие. У Семака, говорят, такие возможности, что и тренировать никого не надо: выходи раз в неделю на поле и побеждай. Слушайте, набор сильных игроков – это вообще не команда! Команда – это когда тренер-лидер создает из сильных игроков единое целое. Тут по случаю опять можно вспомнить Евро – Дешама, Саутгейта, Спаллетти, Тедеско...

– Может быть, пришло время вернуться к разумным ограничительным мерам в РПЛ, как считаете? Вроде налога на иностранных тренеров, который когда-то очень неплохо себя показал в качестве барьера?

– Безусловно, мы обязаны защищать национальные интересы, грамотно регулировать рынок труда. Есть немало методов и критериев, подчеркивающих квалификацию специалистов и футболистов. РФС должен очень плотно заняться этим вопросом, не откладывая на потом.

Это его святая обязанность – развивать отечественную футбольную школу, а не надеяться на то, что в трудный час заграница нам поможет.

  • В 2013 году в Премьер-лиге и Первой лиге был введен налог на иностранных тренеров, по которому клуб РПЛ, пригласивший на пост наставника зарубежного специалиста, должен сделать за него взнос в размере 5 миллионов рублей, а клуб ФНЛ – 2,5 миллиона рублей.
  • Налог был отменен в 2015 году.

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Источник: сайт Объединения отечественных тренеров по футболу
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Газзаев Валерий
Комментарии (4)
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paracetamol
1723020695
А еще РФС должен защитить интересы российских судей. За такое судейство их скоро будут бить!
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timon2401
1723026073
так в чём проблема??)) призови РФС сделать потолок зарплат для тренеров и игроков в средне статистической сумме по стране и к нам ни игроки ни тренеры иностранные сами не поедут..будут Юраны, Шалимовы, Мусаевы и прочие по кругу по клубам шастать
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Илья-Альчуль-vkontakte
1723026292
"В российских клубах должны работать отечественные специалисты. И играть в чемпионате России должны в подавляющем большинстве россияне...Я не против иностранцев в отечественном футболе. Но в виде исключений, которые подчеркивают правила." Золотые слова! Притязательная своей игрой газзаевская владикавказская Алания образца 1995 и 1996 - вот прекрасная техничная команда, собранная корифеем тренерского цеха на остатках былого советского величия. В пику нынешнему чемпиону. Такие футболисты, как Хапов, Пагаев, Джиоев, Тетрадзе, Яновский, Шелия, Деркач, Агаев, Датдеев, Тедеев, Касымов, Канищев, Кавелашвили, Кобиашвили, Сулейманов подтверждают сегодняшние слова Валерия Георгиевича. Как и советские бразильцы Кипиани, Гуцаев, Шенгелия, Дараселия.
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