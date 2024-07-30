Шалимов оценил вероятный переход Чалова в ПАОК

Игорь Шалимов высказался о решении нападающего Федора Чалова сменить ЦСКА на ПАОК.

«Что касается перехода Чалова в ПАОК, то тут надо понять, что движет Федором – желание жить в Европе или еврокубки.

На мой взгляд, в ситуации с еврокубками ПАОК – не самый лучший выбор, Чалов заслуживает большего», – считает Шалимов.