Шалимов оценил вероятный переход Чалова в ПАОК

Игорь Шалимов высказался о решении нападающего Федора Чалова сменить ЦСКА на ПАОК.
«Что касается перехода Чалова в ПАОК, то тут надо понять, что движет Федором – желание жить в Европе или еврокубки.
На мой взгляд, в ситуации с еврокубками ПАОК – не самый лучший выбор, Чалов заслуживает большего», – считает Шалимов.
- Ожидается, что греки выкупят форварда за 3 млн евро.
- Рыночная стоимость Чалова – 11 миллионов евро.
- Он уже играл в Европе за швейцарский «Базель».
- В составе ЦСКА Федор провел 263 матча, забил 89 голов и сделал 44 ассиста.
Источник: «РБ Спорт»