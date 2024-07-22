Мостовой проанализировал ошибку Максименко в матче с «Оренбургом»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался об ошибке вратаря команды Александра Максименко в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

– С учетом ошибки Максименко не кажется, что вратари в «Спартаке» не дотягивают до уровня такой команды?

– Я плююсь от того, что вратари это делают (так играют). Уже на телевизор начинаю кричать: «Выбей ты мяч!». Зачем вы так играете, ищете защитников или полузащитников рядом? Эти моменты убивают меня.

– Многие тренеры требуют так играть. Например, Валерий Карпин.

– Карпин со мной играл 15 лет. Ни разу не слышал, чтобы он требовал так играть. Три защитника рядом закрыты под прессингом. Зачем им отдавать? Выбей на 50 метров вперед и гуляй спокойно.