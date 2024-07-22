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  • Мостовой проанализировал ошибку Максименко в матче с «Оренбургом»

Мостовой проанализировал ошибку Максименко в матче с «Оренбургом»

22 июля 2024, 23:19
10

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался об ошибке вратаря команды Александра Максименко в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

– С учетом ошибки Максименко не кажется, что вратари в «Спартаке» не дотягивают до уровня такой команды?

– Я плююсь от того, что вратари это делают (так играют). Уже на телевизор начинаю кричать: «Выбей ты мяч!». Зачем вы так играете, ищете защитников или полузащитников рядом? Эти моменты убивают меня.

– Многие тренеры требуют так играть. Например, Валерий Карпин.

– Карпин со мной играл 15 лет. Ни разу не слышал, чтобы он требовал так играть. Три защитника рядом закрыты под прессингом. Зачем им отдавать? Выбей на 50 метров вперед и гуляй спокойно.

  • Максименко всю карьеру проводит в «Спартаке».
  • Команда идет в зоне вылета РПЛ.
  • Во 2-м туре «Спартак» встретится с «Химками».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Максименко Александр Мостовой Александр
Комментарии (10)
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Spartak_forv@
1721679832
Если Мостовой сменит номер телефона,футбольной журналистике придет конец
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neim
1721684488
Плять, какой глубокомысленный анализ от Саши-дурочка. И даже "Карпин со мной играл 15 лет" ...
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subbotaspartak
1721711953
Мостовой проанализировал.... сам догадался?
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JIEGEHDA
1721713661
Никто не замечает что ошибаются почти постоянно одни русские . Причем не просто русские а свои воспитанник . СВОИ ! Вот почему фанаты Спартака требовали у Зенита " где же ваши воспитанники" . Вы тем самым хотели нагадить и испортить клуб. Ну мы уже всё давно поняли и сделали выбор в пользу титулов . А вы пока мучайтесь. Вы не то что своих вы даже игроков берёте и они начинают деградировать
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SLADE2019
1721715545
Снова на Мостового накинулись. И чего он неверного сказал?
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Александр.Т.
1721719272
На этот раз он прав
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slavа0508
1721719381
Да Санёк прав на все 100% ...
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Январь 59
1721729747
Если вратарь не в раме, а игроку даже чуточек грозит борьба за мяч, нельзя отдавать ему мяч. Это может быть пас в больничку. Более того рядом был игрок свободный от опеки и с возможностью идти вперёд. Прав Мостовой на сто процентов, и ирония со стороны бессмысленна.
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