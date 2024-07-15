Канчельскиса избили в баре после финала Евро-2024

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис избит в Москве в баре. Там он смотрел финал Евро-2024.

«Экс-полузащитник выпивал в баре на 1-й Тверской-Ямской. Как рассказали очевидцы, там сцепился с болельщиком – мужчины несколько часов перекидывались нелицеприятными словами, а потом Канчельскис якобы нанeс точный удар в челюсть оппонента. И получил симметричный ответ.

После этого бывший футболист отправился в нокаут. Сотрудники бара полчаса пытались привести Андрея в чувство, но не смогли и вызвали скорую. Медики диагностировали у него травму головы и оказали помощь на месте – в больницу забирать не стали», – написал источник.