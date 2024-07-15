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Канчельскиса избили в баре после финала Евро-2024

15 июля 2024, 19:59
19

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис избит в Москве в баре. Там он смотрел финал Евро-2024.

«Экс-полузащитник выпивал в баре на 1-й Тверской-Ямской. Как рассказали очевидцы, там сцепился с болельщиком – мужчины несколько часов перекидывались нелицеприятными словами, а потом Канчельскис якобы нанeс точный удар в челюсть оппонента. И получил симметричный ответ.

После этого бывший футболист отправился в нокаут. Сотрудники бара полчаса пытались привести Андрея в чувство, но не смогли и вызвали скорую. Медики диагностировали у него травму головы и оказали помощь на месте – в больницу забирать не стали», – написал источник.

  • Несколько недель назад Канчельскиса уволили из киргизского «Мурас Юнайтед».
  • Будучи игроком, он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон».
  • На бывшей супруге Канчельскиса сейчас женат российский певец Стас Михайлов.

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Источник: телеграм-канал Mash
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Канчельскис Андрей
Комментарии (19)
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DOCTOR PENALTY
1721063057
Схлопотал красную карточку за разговоры.
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k611
1721063886
Пи.. ел много, вот и огрёб.
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Spartak_forv@
1721064979
Бил он обычно издалека и очень редко промахивался
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Мордаванин
1721065010
Единодушье у всех какбудто Панина побили Или Милонова)))
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...короче
1721066331
..."В Ленинграде-городе, у Пяти Углов Получил по морде Саня Соколов Пел не музыкально, скандалил Ну и значит - правильно, что дали"(с)...
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BRO_football
1721066603
Спасибо тебе, неизвестный герой. От всей души!
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serhio80
1721066722
На мостового нарвался?)
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шахта Заполярная
1721067066
Кончита давно просил и вот нашелся не жадный человек и исполнил желание.
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ScarlettOgusania
1721068953
нарвался Канчела, по *блу отоварили!) кто этот добрый человек, отправивший эту мерзость в нокаут?
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ziborock
1721070087
Пи*деть в баре это тебе не на Матч ТВ!)
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