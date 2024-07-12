«Факел» продлил аренду защитника «Ростова»

«Факел» достиг соглашения с «Ростовом» о продлении аренды Игоря Калинина.

«Футболист, способный играть как на позиции латераля, так и центрального защитника, будет выступать за «Факел» до конца сезона», – говорится в сообщении воронежского клуба.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что игроком также интересовались «Крылья Советов» и «Химки».