Тренер «Ариса»: «Кокорин выбрал футбол, а не деньги»

Алексей Шпилевский, главный тренер «Ариса», прокомментировал подписание контракта с нападающим Александром Кокориным.

– Правильно понимаю, что с 1 июля с Александр стал полноценным футболистом «Ариса»?

– Да. Детали, как это все происходило, лучше узнать у президента клуба, он занимался этим вопросом. Но сейчас Александр уже полноценный игрок «Ариса».

– Раньше много говорилось, что «Арис» не потянет полную зарплату Кокорина в «Фиорентине». Можно ли сказать, что в «Арисе» Александр выбрал футбол, а не деньги?

– Думаю, что да.