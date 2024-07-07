Тренер «Ариса»: «Кокорин выбрал футбол, а не деньги»

Алексей Шпилевский, главный тренер «Ариса», прокомментировал подписание контракта с нападающим Александром Кокориным.
– Правильно понимаю, что с 1 июля с Александр стал полноценным футболистом «Ариса»?
– Да. Детали, как это все происходило, лучше узнать у президента клуба, он занимался этим вопросом. Но сейчас Александр уже полноценный игрок «Ариса».
– Раньше много говорилось, что «Арис» не потянет полную зарплату Кокорина в «Фиорентине». Можно ли сказать, что в «Арисе» Александр выбрал футбол, а не деньги?
– Думаю, что да.
- Кокорин в минувшем сезоне принял участие в 33 встречах за «Арис». В них российский страйкер сумел записать в актив 9 голов и 2 голевых паса.
- В сезоне 2022/23 Александр оформил 13+6 по системе «гол плюс пас». Он помог коллективу из Лимассола завоевать свое первое чемпионство в истории клуба.
- В завершившемся сезоне «Арис» занял 4-е место. Права на Кокорина по-прежнему принадлежат итальянской «Фиорентине». За флорентийцев воспитанник «Динамо» сыграл 12 матчей. Голевых действий игрок в чемпионате не совершал.
Источник: «РБ Спорт»