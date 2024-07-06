Натхо назвал лучшего тренера в карьере

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо высказался о тренере Курбане Бердыеве.
– Курбан Бердыев поехал работать в Азербайджан. Сможет тренировать до 100 лет?
– Да. Бекиевич полностью погрузил себя футболом – он занимается им 24/7. Бердыев уделяет внимание мельчайшим деталям, поэтому точно могу сказать, что это лучший тренер за всe время моей карьеры. Желаю ему всего самого наилучшего!
- Бердыев возглавил азербайджанский «Туран».
- Натхо пересекался с тренером в «Рубине».
- Бердыев дважды приводил казанцев к титулу РПЛ.
Источник: Sport24