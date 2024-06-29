Черчесов назвал себя космонавтом после назначения в сборную Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, как планирует посещать матчи чемпионата страны.

«Есть план определенный: «Ордабасы» посетить, «Актобе». Сейчас начинается Лига конференций. Ну, есть запланированная поездка.

Вот мы сейчас голову ломали перед этим, как это все… Стас Космос, да? Так говорили после чемпионата мира? Да, понятно, я космонавт, но я не могу везде быть в одно и то же время. Поэтому посмотрим сейчас, будем думать. А так, естественно, буду посещать.

Ну, и самое главное я вам главное скажу: когда опыт работы есть.

Если бы я был начинающий тренер сборной, тогда да, а когда ты уже 6 лет в сборной России работал и опять же в большой стране – я же не был везде, а был там, где надо.

И это только я могу понять, почему я там был и что я там делал вообще», – сказал Черчесов.