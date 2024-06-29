«Я парень конкретный»: Черчесов раскрыл детали назначения в сборную Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, как случилось его назначение.

«Это было месяц назад – примерно 29 или 30 мая. Я не в курсе, Магомед Адиев то ли хотел уйти, то ли… Я не знаю, что там было. [Связались] из окружения президента. Фамилию не могу назвать, потому что я такие вещи стараюсь не запоминать. Потом и сам президент объявился, позвонил. Я был на матче суперфинала Фонбет Кубка России, ещe не знал, что мне нужно лететь. После того как приехал домой, поступил звонок. Официальное приглашение, билет, и я ночью сразу вылетел.

Мои друзья удивились: «Мы ж только что на матче были». Я говорю: «Я тоже не знал, что так будет». Был интерес какой-то, как обычно это бывает. А чем интерес заканчивается – ты не знаешь.

Я так-то парень конкретный. Я не люблю эти разговоры и так далее. Есть вопрос, и есть всегда ответ. Вот, кстати, президент, такой же, по-моему – конкретика: приехали-поговорили, руки пожали 3-го числа, и всe, с этого дня я больше ни с кем не говорил, не беседовал. Если я руку пожал – я еe не отрываю сам», – сказал Черчесов.