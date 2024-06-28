Черчесов высказался о своей зарплате в Казахстане

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов отреагировал на информацию о своей зарплате.

Как сообщил инсайдер Иван Карпов, Черчесов зарабатывает в Казахстане 1,2 миллиона евро в год.

«Мне интересно, откуда эти инсайдеры берут информацию о моей заработной плате, когда я ее сам не знал. Про меня всегда пишут часто, я к этому привык с 15 лет. Всегда привык делить такие цифры на два, а то и на пять. Я даже не задумываюсь об этом. Это все лирика», – сказал Черчесов на ютуб-канале BorodAbata.

Черчесов принял команду в июне.

Он сменил соотечественника Магомеда Адиева.

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