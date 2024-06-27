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Семак рассказал о целях «Зенита» на Летний кубок

27 июня 2024, 09:13
1

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как команда начала подготовку к сезону-2024/25.

– Последняя группа прошла медосмотр, вечерняя тренировка достаточно втягивающая: немножко пробежались, была небольшая работа с мячом. Большой нагрузки не было, но для адаптации было важно провести занятие, чтобы на следующий день уже провести тестирование и начать полноценно работать.

– С 2 по 12 июля в Петербурге пройдет Winline Летний кубок. Расскажите, какие у вас ожидания от турнира? Какие цели будете ставить перед командой?

– Цели у всех команд одни и те же – это подготовка к сезону и к официальным матчам. Посмотрим, в каком режиме будем играть, учитывая, что подготовка достаточно короткая. Поэтому посмотрим в деле тех ребят, которые вернулись из аренд, наших новичков, чтобы определиться, кто будет лучше готов к старту чемпионата.

– Матчи «Зенита» в Летнем кубке будут проходить на «Газпром Арене» при большом количестве зрителей. Как вам кажется, насколько важны для команды эти обстоятельства: большое поле, большая поддержка?

– Я думаю, это прекрасно для команды, которая готовится к чемпионату, проводить матчи на стадионе в присутствии болельщиков. Мы этому факту очень рады.

И соперники, с которыми нам предстоит сыграть, очень интересные: и аргентинцы, и сербы. Думаю, те команды, с которыми мы будем играть, – имеются в виду иностранные клубы – это качественные команды в плане игры, которые достаточно интенсивно играют. Для нас очень интересно посмотреть и проверить в деле наших ребят: и пришедших, и тех, кто вернулся, и тех, кто у нас уже долго играет.

«Зенит» завершил прошлый сезон на неделю позже большинства клубов РПЛ и начнет на неделю раньше. Какое это влияние имеет на предсезонную подготовку «Зенита»?

– На неделю позже закончили, на неделю позже начали подготовку. Мы дали ребятам возможность отдохнуть, сезон сложный и физически, и эмоционально. Все с пониманием отнеслись, все вернулись в расположение команды вовремя. Надеюсь, мы полноценно проведем подготовку. Конечно, для нас важно набрать форму и обойтись минимальным количеством травм.

– Дополнительный отдых, видимо, получили те, кто ездил в сборную: Алип, Педро, Сергеев. Когда их ждать? Сколько они получили дополнительных дней?

– Нуралы чуть позже вернется, первого числа присоединится к команде. Педро и Ваня Сергеев – 29 июня. Нино 27-го присоединится, у него небольшие накладки с отменой рейса. Все остальные – здесь.

  • В Летнем кубке вместе с «Зенитом» сыграют «Сочи», «Тальерес» из Кордовы и «Црвена Звезда». Соревнование пройдет со 2 по 12 июля.
  • Петербуржцы проведут последний матч на турнире 8 июля, а 13-го сыграют в Суперкубке России с «Краснодаром».

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (1)
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ilichkadr
1719470956
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