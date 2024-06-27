Черчесов рассказал, в каком клубе он хотел бы видеть Зайнутдинова

Новый наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов отреагировал на информацию об интересе к казахстанскому футболисту Бахтиeру Зайнутдинову со стороны «Зенита».

«Интерес к Зайнутдинову со стороны «Зенита»? Он должен понять, где ему будет лучше. Понятно, мне было бы лучше, если бы он был в «Зените», я и с Семаком на связи. Он свое решение принял, я его поддержал. Это мой футболист, он дает качество. Осталось встретиться с ним лично», – прояснил Черчесов.