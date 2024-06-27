Черчесов рассказал, в каком клубе он хотел бы видеть Зайнутдинова

Новый наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов отреагировал на информацию об интересе к казахстанскому футболисту Бахтиeру Зайнутдинову со стороны «Зенита».
«Интерес к Зайнутдинову со стороны «Зенита»? Он должен понять, где ему будет лучше. Понятно, мне было бы лучше, если бы он был в «Зените», я и с Семаком на связи. Он свое решение принял, я его поддержал. Это мой футболист, он дает качество. Осталось встретиться с ним лично», – прояснил Черчесов.
- Ранее в СМИ появились сведения о том, что «Зенит» из Санкт-Петербурга хотел бы видеть в своем составе 26-летнего Бахтиeра Зайнутдинова. Боссы петербургского клуба и тренерский штаб рассматривали казахстанца в качестве левого защитника.
- Но Зайнутдинов принял решение не переезжать в Санкт-Петербург. Он хочет продолжать выступать в Европе.
- В минувшем сезоне Зайнутдинов представлял цвета турецкого «Бешикташа». В майке стамбульского коллектива Бахтиeр провел 37 поединков, в которых сумел отметиться 1 голом.
- Недавно «Зенит» приобрел левого защитника. Выбор клуба пал на Юрий Горшкова, игравшего в «Крыльях Советов».
Источник: Vesti.kz