Шалимов выбрал самый интересный матч в 27-м туре РПЛ

Игорь Шалимов назвал игру 27-го тура чемпионата России, которую он считает наиболее интересной.

«Для меня самое интересное – это матч «Урал» – «Балтика». Это будет битва за шесть очков. Это низ, на границе зоны вылета и зоны стыков стоят команды.

Не знаю, каким будет рисунок игры, какую выберут тактику команды, но мне посмотреть этот матч будет очень интересно.

Таких серьезных задач, как у этих двух команд, у других нет. Это самая привлекательная игра тура», – считает Шалимов.