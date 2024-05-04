Шалимов выбрал самый интересный матч в 27-м туре РПЛ

Игорь Шалимов назвал игру 27-го тура чемпионата России, которую он считает наиболее интересной.
«Для меня самое интересное – это матч «Урал» – «Балтика». Это будет битва за шесть очков. Это низ, на границе зоны вылета и зоны стыков стоят команды.
Не знаю, каким будет рисунок игры, какую выберут тактику команды, но мне посмотреть этот матч будет очень интересно.
Таких серьезных задач, как у этих двух команд, у других нет. Это самая привлекательная игра тура», – считает Шалимов.
- «Урал» примет «Балтику» в понедельник, 6 мая.
- Начало матча – в 15:45 мск.
- После 26 туров «Урал» занимает 15-е место в таблице РПЛ с 25 очками.
- У «Балтики» 26 баллов и 13-я строчка в чемпионате.
Источник: «Матч ТВ»