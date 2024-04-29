РПЛ. «Краснодар» потерял очки в Самаре и не смог обогнать «Зенит»

«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Крыльями Советов» в 26-м туре чемпионата России.

Итоговый счет матча – 0:0.

В первом тайме судья Сергей Карасев не засчитал гол защитника краснодарцев Сергея Волкова из-за игры рукой.

На 64-й минуте все тот же Волков оставил гостей вдесятером.

«Краснодар» сравнялся с лидирующим «Зенитом», но уступает ему по личным встречам.

«Крылья» остались на шестом месте в таблице РПЛ с 40 очками.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

Крылья Советов (Самара) – Краснодар – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Удаление: нет – Волков, 64.

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