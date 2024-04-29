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  • РПЛ. «Краснодар» потерял очки в Самаре и не смог обогнать «Зенит»

РПЛ. «Краснодар» потерял очки в Самаре и не смог обогнать «Зенит»

29 апреля 2024, 15:04
64

«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Крыльями Советов» в 26-м туре чемпионата России.

Итоговый счет матча – 0:0.

В первом тайме судья Сергей Карасев не засчитал гол защитника краснодарцев Сергея Волкова из-за игры рукой.

На 64-й минуте все тот же Волков оставил гостей вдесятером.

«Краснодар» сравнялся с лидирующим «Зенитом», но уступает ему по личным встречам.

«Крылья» остались на шестом месте в таблице РПЛ с 40 очками.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур.

Крылья Советов (Самара) – Краснодар – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Удаление: нет – Волков, 64.

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Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Крылья Советов
Комментарии (64)
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ЗаЖиМ
1714392491
Коровка из Кореновки отскочила, спасибо фарту, Сафонову и штанге.. при всём уважении, соседи, вы лоханулись, таких подарков больше не будет...
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Январь 59
1714392727
Можно жаловаться и на отмену гола, и на не совсем справедливые карточки. Но !!! Моменты были и у Кади и у других игроков и такие моменты нужно использовать. Спасибо что не проиграли. Сами виноваты , что не могут забивать.
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slavа0508
1714392954
Ну не как Краснодар не приобретёт характер победителя в нужный момент начинают трястись коленки . столько шансов ему в этом году давалось выйти и закрепиться на первом месте . но не как ...
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JTherry
1714393128
ожидаемо, про*бать нужный матч - это в бесхребетном характере телятника, команде тренер нужен, а не Мусаев, угождающий своему хозяину-самодуру...))
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oyabun
1714393270
Такая возможность была у Краснодара наконец выйти в лидеры. Жаль. Но с таким тренером как Мусаев трудно ожидать успеха. Все его победы сейчас, это "багаж" Ивича.
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slavа0508
1714394426
Рано походу Краснодару становится чемпионом . как только появляется 100% шанс . начинает бить мандраж ...
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Дубина
1714394769
Стыдно за коров дохлых! Команда бичей)))) Даже за газпром ни так стыдно как за Кр. Больше такого шанса блекло-голубые не дадут!!!!
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ScarlettOgusania
1714395267
Мусаев говорит, что осталось 4 финала, которые телята выигрывать не умеют в принципе - смелости, характера и воли нет, в нужный момент их всегда на горшок тянет, когда до трофея - руку протянуть!))
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rash1959
1714397159
Бл.. , им отдают чемпионство, а они не берут. В этом весь краснодар, не быки а реально коровы.
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...уефан
1714398154
...подытожим. Конкретно для меня Краснодар обосрал весь тур!...
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