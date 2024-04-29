РПЛ. «Краснодар» потерял очки в Самаре и не смог обогнать «Зенит»

«Краснодар» на выезде сыграл вничью с «Крыльями Советов» в 26-м туре чемпионата России.
Итоговый счет матча – 0:0.
В первом тайме судья Сергей Карасев не засчитал гол защитника краснодарцев Сергея Волкова из-за игры рукой.
На 64-й минуте все тот же Волков оставил гостей вдесятером.
«Краснодар» сравнялся с лидирующим «Зенитом», но уступает ему по личным встречам.
«Крылья» остались на шестом месте в таблице РПЛ с 40 очками.
Россия. Премьер-лига. 26-й тур.
Крылья Советов (Самара) – Краснодар – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция
Удаление: нет – Волков, 64.
Источник: «Бомбардир»